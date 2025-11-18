G4Media.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre reducerea fondului de salarii: „Mi se pare…

militari romani
Sursa foto: MoiraM / Alamy / Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre reducerea fondului de salarii: „Mi se pare total inoportun – ca să folosesc un termen diplomatic – să ne atingem acum de motivarea militarilor”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus, marți, că i se pare „total inoportun” să se atingă Guvernul de „motivarea militarilor”, după discuțiile din coaliție potrivit cărora se va tăia 10% din fondul de salarii în tot sistemul bugetar, transmite MEDIAFAX.

Ionuț Moșteanu a spus că toate statele din Europa și din NATO investesc mai mult în Apărare, iar discuțiile din coaliție sunt „total inoportune”.

„Toate statele din Europa și din NATO investesc mai mult în Apărare, își motivează mai bine Armata, își cresc efectivele, investesc din ce în ce mai mult. Noi, la rândul nostru, ne-am angajat să investim mai mult, până la 5% din PIB în 2035. Mi se pare total inoportun – ca să folosesc așa, un termen diplomatic – să ne atingem acum de motivarea militarilor. Asta este opinia mea, am susținut-o și în coaliție și o să vedem următoarele discuții din coaliție ce se va întâmpla”, a spus ministrul Apărării la Parlament.

Întrebat ce garanții i-au oferit anterior cei din coaliție că nu se vor tăia veniturile militarilor, Moșteanu a spus că nu a fost vorba despre garanții, ci de o înțelegere.

„Nu au fost garanții, a fost înțelegerea…mai multe discuții de coaliție în care am ridicat și eu, și Cătălin Predoiu aceste posibile excepții în toată discuția legată de tăierile de salarii din sistemul public, pentru că trăim niște vremuri complicate în care vedeți ce provocări avem ca sistem național de apărare”, a răspuns Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a precizat că nu îi este clar cine s-a răzgândit și cere acum tăierea a 10% din fondul de salarii din tot sistemul bugetar.

„Nu mi-e foarte clar (cine s-a răzgândit – n.r.). Ieri (luni – n.r.) părea… discuțiile din coaliție sunt discuții de coaliție și ieri cumva discuțiile au mers către să se taie peste tot 10% din fondul de salarii și eu cu asta nu sunt de acord. La Apărare nu putem”, a precizat Moșteanu.

Deciziile în coaliție se iau în unanimitate, a mai spus Moșteanu, care a menționat că, potrivit angajamentelor asumate, România trebuie să crească bugetul Apărării.

