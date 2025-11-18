G4Media.ro
Trenul Dacia care a plecat luni din București nu a mai ajuns…

sursa foto: Facebook/ CFR Călători

Trenul Dacia care a plecat luni din București nu a mai ajuns la Viena cu pasageri / Oamenii au fost dați jos la Budapesta și îmbarcați într-un alt tren / S-a stricat locomotiva

Trenul Dacia al CFR Călători care a plecat luni după amiază din București n-a mai ajuns marți dimineață la Viena cu tot cu pasageri. Aceștia au fost dați jos din tren la Budapesta și îmbarcați într-un tren RegioJet care i-a dus până în Capitala Austriei, anunță Club Feroviar.

Între timp, responsabilii Softronic iau măsuri pentru ca locomotivele lor să nu se mai defecteze, așa cum s-a întâmplat luni la Florești Prahova.

Trenul Dacia IRN 346 a plecat luni la ora 15:07 din Gara de Nord din București, cu destinația finală Wien Hauptbahnhof, unde ar fi trebuit să ajungă marți dimineață la ora locală 8:20.

Garnitura a acumulat până la Florești Prahova, pe Magistrala 300, o întârziere de 20 de minute, după care locomotiva LEMA 005, recent modernizată la Softronic Craiova, s-a defectat în linie curentă, la ieșirea din stație.

Au fost probleme la compresor care nu au putut fi rezolvate, iar mecanicul a fost nevoit ca în cele din urmă să declare locomotiva defectă și să solicite locomotivă de ajutor. Aceasta a venit de la Depoul Ploiești, însă toate manevrele au dus la creșterea întârzierii la peste trei ore.

Pe drum a mai recuperat, dar tot a ajuns, potrivit datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, cu o întârziere de 137 de minute la Curtici Frontieră, la ieșirea din țară spre Ungaria, față de ora programată prin livret.

La ora 5:00 era programată sosirea la Budapest Keleti și plecarea la ora 5:40. Cu o asemenea întârziere la intrarea pe rețeaua feroviară maghiară, trenul a ajuns târziu la Budapesta, iar vagoanele românești nu au mai fost cuplate la trenul MAV cu destinația Wien Hauptbahnhof, pentru a ajunge acolo la 8:20.

Nu este pentru prima oară când, din cauza întârzierii mari la sosirea în capitala Ungariei, trenul la care trebuie atașate vagoanele CFR Călători să nu mai aștepte. Și nici acum nu a așteptat.

Pasagerii au fost dați jos din vagoanele românești și îndrumați către un tren de zi către Viena, fără a li se percepe vreun leu sau forint în plus. Numai că în loc să ajungi cu vagonul de dormit sau cușetă la Viena, ajungi la clasa a 2-a.

Ulterior, la ora 10:40, vagoanele românești au fost atașate la trenul 142 Ferenc Liszt Eurocity și trimise către capitala Austriei, unde au sosit la ora 13:20. La timp pentru a fi pregătite pentru plecarea înapoi, la ora 19:42, ca IRN 347, spre București Nord, unde ar trebui să ajungă miercuri la ora 15:26.

Tags:
