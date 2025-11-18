Drulă: Compania Municipală de Parking trebuie desființată / Parkingul e o afacere penelistă în București. Compania înființată de Gabriela Firea a fost preluată cu arme și bagaje de partidul galben, iar oamenii lor închid ochii la ce fac sectoarele

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă (USR), susține desființarea Companiei Municipale de Parking. Cătălin Drulă afirmă că „parkingul e o afacere penelistă în București”, în care „compania înființată de Gabriela Firea a fost preluată cu arme și bagaje de partidul galben, iar oamenii lor închid ochii la ce fac sectoarele”.

Compania Municipală de Parking trebuie desființată. În ultimii șase ani, s-au strâns 156 de milioane de euro care ar fi trebuit să fie încasați de Primărie din amenzi pentru parcări, dar nu au ajuns niciodată în buget.

De ce? Angajații companiei nu au dreptul legal de a da sancțiuni și nici nu au acces la datele despre proprietarii autoturismelor.

Vorbim de bani care ar fi trebuit investiți în parcări moderne, în siguranța rutieră, pentru a rezolva probleme reale.

În hotărârea de consiliu general 124/2008 ce reglementează spațiile de parcare din Municipiul București scrie clar: parcările de utilitate publică generală trebuie administrate exclusiv de Primăria Capitalei. Punct.

Pe prietenie politică, sunt sectoare care calcă flagrant în picioare această responsabilitate: sectoarele 3, 4 și 6. Acolo unde e responsabilitatea Primăriei Generale intervin și încasează ilegal bani pe parcare.

Pentru cetățeni e un haos, aplicații diferite, reguli diferite, de zici că nu suntem în același oraș.

Parkingul e o afacere penelistă în București. Compania înființată de Gabriela Firea a fost preluată cu arme și bagaje de partidul galben, iar oamenii lor închid ochii la ce fac sectoarele care nu respectă politicile municipale.

Și avem peste 200 de angajați la această companie înființată de Gabriela Firea care ar trebui să facă treabă. Dar se pare că 200 de angajați nu pot monta indicatoare și au contractat cu sute de mii de euro o firmă cu un singur angajat, deținută de un bărbat în vârstă de 79 de ani.

Adică un singur om instalează în Capitală 3.000 de indicatoare și panouri informative și 2.000 de stâlpi metalici pentru acele indicatoare, dar sutele de angajați de la compania de parking nu pot. Găsiți povestea în Buletin de București.

Concluzia e simplă: ne trebuie o politică unitară privind parcările în București, iar sinecurile trebuie să dispară. Banii încasați pe parcări trebuie reinvestiți în oraș, în park&ride-uri, în parcări subterane, în bulevarde reabilitate și transport în comun, nu să meargă pe sinecuri și feude de partid.