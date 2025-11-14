FOTO 14 arbori defrișați pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din Sectorul 3. Poliția Locală verifică legalitatea tăierilor / Martorii reclamă că au fost amenințați

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București (DGPLCMB) investighează o posibilă defrișare neautorizată a unor arbori pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18A, Sectorul 3, după ce locatari au semnalat tăieri în fața blocului.

În urma controlului efectuat la sesizarea dispeceratului, polițiștii locali au constatat că 14 arbori au fost defrișați. Potrivit mandatarului proprietarei terenului, două exemplare ar fi fost tăiate de locatari în urmă cu două săptămâni, deoarece erau uscate și cădeau crengi peste mașini, însă locuitorii neagă și îl acuză că încearcă să inducă în eroare polițiștii.

Restul de 12 arbori ar fi fost tăiați pe 11 noiembrie, potrivit constatărilor echipajului DGPLCMB. În lipsa documentelor care să ateste legalitatea lucrărilor, mandatarul a fost invitat la sediul instituției pentru a prezenta actele necesare. DGPLCMB a întocmit un proces-verbal de inspecție, iar verificările continuă.

Martorii din zonă susțin că, în timpul discuțiilor legate de tăieri, unele persoane ar fi amenințat vecinii.

De asemenea, anumiți martori afirmă că două dintre persoanele prezente la lucrări ar semăna sau ar fi asociate cu numele Sorin Țuță și Sorin Mușat, cunoscute public din contextul controverselor privind defrișările din Parcul IOR – zona retrocedată.

Aceste afirmații ale martorilor sunt verificate în acest moment, iar DGPLCMB urmează să clarifice identitatea persoanelor implicate și legalitatea intervențiilor asupra arborilor.

În Sectorul 3 sunt mai multe terenuri spații verzi retrocedate, însă legea interzice tăierile de arbori chiar dacă sunt proprietate privată. Cel mai dramatic caz este al Parcului IOR.

Defrișările din zona retrocedată a Parcului IOR au început să fie vizibile după 2021, când locuitorii din cartier au semnalat primele tăieri masive de arbori, incendieri repetate ale vegetației și aducerea de pământ sau moloz peste suprafața verde. Sesizările au dus la intervenția Gărzii de Mediu, care a aplicat primele amenzi și a cerut refacerea vegetației. În anii următori, defrișările au continuat, iar comunitatea a raportat constant noi episoade de tăieri și incendieri, pe care le-a documentat în fotografii și filmări.

Pe măsură ce tăierile au avansat, autoritățile au identificat mai multe persoane care reprezentau proprietarii terenului retrocedat. În spațiul public au apărut numele lui Sorin Țuță și Sorin Mușat, semnalați de comunitate ca fiind prezenți frecvent în zona unde se efectuau intervențiile asupra arborilor.