Incidentele armate legate de traficul de droguri, tot mai dese în oraşele franceze, devin o problemă politică în contextul alegerilor locale care se apropie / Emmanuel Macron a convocat marţi o reuniune pe această temă la Palatul Elysee

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tot mai multe atacuri armate care au avut loc în ultima perioadă în Franţa şi pe care forţele de ordine le-au legat de traficul de droguri evidenţiază modul în care problemele de securitate vor juca probabil un rol dominant în importantele alegeri locale de anul viitor, relatează publicația POLITICO, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Profilul victimelor din fiecare incident este şocant. Un incident armat petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică în Grenoble a lăsat un adolescent de 13 ani grav rănit, au declarat autorităţile locale, iar joia trecută, fratele mai mic al unui activist comunitar de renume din Marsilia a fost ucis în ceea ce procurorul care conduce ancheta a descris ca fiind o potenţială tentativă de intimidare.

Ministrul justiţiei, Gérald Darmanin, a declarat vineri că uciderea lui Mehdi Kessaci, în vârstă de 20 de ani, cu o zi înainte, a reprezentat un „moment de cotitură înfricoşător”, având în vedere că el şi fratele său Amine deveniseră activişti împotriva traficului de droguri după moartea fratelui lor vitreg mai mare într-un schimb de focuri între bande.

Amine, în vârstă de 22 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuţi activişti împotriva traficului de narcotice din Marsilia, oraşul portuar din sudul ţării care de zeci de ani nu a reuşit să reducă violenţa legată de droguri.

Benoît Payan, primarul de centru-stânga al Marsiliei, a adoptat un ton similar cu cel al lui Darmanin, afirmând că această crimă va marca începutul unei „noi ere” în lupta împotriva traficului de droguri, dacă se va confirma că intenţia a fost de a intimida.

În urma acestor violenţe flagrante, sondajele arată că problemele de securitate au devenit o preocupare majoră pentru alegători în perspectiva alegerilor municipale programate pentru primăvara anului 2026. Un sondaj Ifop publicat duminică a arătat că securitatea este principala preocupare pentru 76% dintre alegători.

Peste 10% din omuciderile de anul trecut au fost legate de traficul de droguri, potrivit statisticilor Ministerului de Interne. De atunci, guvernul francez a răspuns prin consolidarea strategiei sale de luptă împotriva drogurilor, susţinând o nouă legislaţie care să ofere agenţilor de aplicare a legii şi oficialilor din justiţie mai multă putere pentru a-i urmări pe traficanţi.

Dar accentul intens pus pe represiune are criticii săi. „Acţionăm la fel cum a făcut SUA când a introdus prohibiţia, ceea ce a dus la apariţia mafiei”, a declarat Eric Coquerel, şeful comisiei pentru finanţe publice din Adunarea Naţională Franceză şi membru proeminent al mişcării de extremă stânga La France Insoumise. Coquerel a cerut legalizarea canabisului şi adoptarea de politici de reducere a riscurilor.

REUNIUNE LA ELYSEE



Marţi, o reuniune pe tema traficului de droguri a avut loc la Palatul Élysée, în prezenţa preşedintelui Emmanuel Macron şi a premierului Sebastien Lecornu. Aceasta a avut ca scop „un bilanţ, în urma asasinării fratelui lui Amine Kessaci, în legătură cu criminalitatea organizată din Marsilia şi, mai larg, pe întreg teritoriul”.

La finalul reuniunii, ministrul de interne Laurent Nuñez a denunţat o „crimă de intimidare” care constituie „un punct de cotitură”, scrie Le Figaro.

El a mai anunţat că preşedintele Emmanuel Macron se va deplasa la Marsilia la jumătatea lunii decembrie, după ce în prealabil va avea o nouă întâlnire cu miniştrii de resort.