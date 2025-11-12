Legiuitorii francezi au votat pentru aprobarea suspendării reformei nepopulare a pensiilor

Legislatorii francezi au votat miercuri suspendarea unei reforme controversate a pensiilor, în contextul în care proiectele de lege privind bugetul pentru anul viitor sunt supuse votului în parlament, în condițiile amenințărilor persistente la adresa supraviețuirii guvernului, scrie Reuters.

O majoritate de 255 de parlamentari au votat în favoarea suspendării, față de 146 care au votat împotrivă.

Dezbaterile privind bugetul au căpătat o importanță sporită de când alegerile anticipate organizate anul trecut de președintele Emmanuel Macron au dus la formarea unui parlament fără majoritate, în care parlamentarii rebeli l-au demis pe fostul prim-ministru Michel Barnier din cauza planurilor de cheltuieli pentru anul trecut.

Investitorii și partenerii europeni ai Franței urmăresc cu atenție turbulențele, în contextul în care Franța, care a avut cinci prim-miniștri în doi ani, se luptă să țină sub control un deficit bugetar care a devenit cel mai mare din zona euro.

Chiar și acum, când parlamentarii au aprobat articolul specific care suspendă reforma pensiilor, ei vor trebui să susțină și întregul proiect de lege privind securitatea socială într-un vot final care va avea loc ulterior pentru ca acest lucru să se întâmple.

După un început dificil, a doua încercare a prim-ministrului Sebastien Lecornu de a forma un guvern a înregistrat progrese, promovând o parte din buget în parlament grație unor concesii costisitoare.

Una dintre cele mai mari concesii a fost oferirea socialiștilor – un bloc pivotal – suspendarea planului lui Macron de a crește vârsta de pensionare la 64 de ani.

Înghețarea menține efectiv vârsta minimă de pensionare la 62 de ani și nouă luni până după alegerile prezidențiale din 2027, o măsură greu de acceptat pentru loialiștii lui Macron, dar care i-a oferit lui Lecornu o salvare.

„Trei milioane și jumătate de francezi vor putea să se pensioneze mai devreme. Demonstrăm că pariul pe consens dă roade”, a declarat deputata socialistă Melanie Thomin.

Concesii privind pensiile și alte reduceri de cheltuieli vor submina probabil în mod semnificativ obiectivul guvernului de a reduce deficitul cu 30 de miliarde de euro. Nu a fost publicată încă nicio estimare revizuită, forma finală a bugetului fiind încă neclară.

Costurile împrumuturilor franceze s-au redus, însă, pe măsură ce temerile privind un nou colaps al guvernului s-au estompat.

Dar transformarea suspendării pensiilor în lege nu garantează succesul.

Aliații de stânga, inclusiv Verzii și Comuniștii, sunt împărțiți în privința sprijinirii lui Lecornu. Extremiștii de dreapta și de stânga continuă să facă presiuni pentru organizarea de noi alegeri.

Fostul prim-ministru Gabriel Attal a declarat că partidul centrist al lui Macron se va abține, în loc să voteze împotriva suspendării reformei pensiilor, astfel încât guvernul să poată rămâne în funcție.

„Suntem conștienți de faptul că această suspendare nu va fi o veste bună pentru economia Franței”, a declarat el în fața parlamentului.