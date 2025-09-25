Reportajul emisiunii Good Morning Britain despre expulzarea unor migranți în România stârnește furie pentru că guvernul britanic le-a plătit câte 2.000 de lire

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ediţia de miercuri a emisiunii Good Morning Britain de la ITV a indignat telespectatorii după ce emisiunea a primit acces pentru a filma deportarea a zeci de infractori migranți străini și prețul plătit de guvernul britanic, scrie publicația Daily Record, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Telespectatorii postului ITV au fost indignați în urma unui reportaj despre migranți difuzat în emisiunea Good Morning Britain. În timpul programului de marți, emisiunea a primit acces exclusiv pentru a filma deportarea a zeci de cetățeni străini cu condamnări penale.

Reportajul a dezvăluit că un grup de migranți – care intraseră inițial legal în Marea Britanie – urmau să fie îmbarcați într-un zbor spre România după ce și-au pierdut dreptul de a rămâne în țară. Potrivit programului, toți cei deportați au executat pedepse cu închisoarea în Marea Britanie pentru infracțiuni variind de la furt și infracțiuni sexuale până chiar la crimă.

Redactorul politic Paul Brand a explicat în cadrul reportajului că operațiunea de expulzare a implicat 47 de persoane și a costat guvernul sute de mii de lire sterline. În plus, s-a relatat că fiecare persoană deportată a primit un card bancar preîncărcat cu până la 2.000 de lire sterline din fonduri publice pentru a-i ajuta să se reintegreze în România, după cum relatează Express.

După transmiterea reportajului, rețelele de socializare s-au umplut de reacții furioase din partea telespectatorilor, șocați de această măsură politică. Mulți s-au întrebat de ce infractorilor condamnați li s-au dat bani din banii contribuabilor la momentul părăsirii Marii Britanii. Un utilizator de pe X (fostul Twitter) a scris: „Politica de deportare a acestui guvern laburist este ridicolă de la o zi la alta, oferind infractorilor 2000 de lire sterline din banii contribuabililor ca să plece!”

Un al doilea a comentat: „Răsplătiți și plătiţi cu 2000 de lire sterline, glumiți? Guvernul britanic este o glumă pe scena mondială”, în timp ce un al treilea a scris furios: „Le-ați dat acestor ticăloși câte 2000 de lire sterline fiecăruia din banii contribuabililor. Cum îndrăzniți? Și ați avut acces să filmaţi și ați blurat imaginile. Ce glumă… Acest guvern trebuie să plece.”

Un al patrulea telespectator și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această politică, comentând: „Primesc 2.000 de lire, apoi, când nu le mai rămân bani, vor încerca să vină înapoi!!!”

Un altul a adăugat: „Ar trebui să li se interzică intrarea în Regatul Unit după deportare, dacă au cazier judiciar! Fără bani de buzunar, fără privilegii, zboruri simple înapoi în patria lor.”

Ca răspuns la reacțiile negative, ministrul de interne Shabana Mahmood, în primul său interviu detaliat de la preluarea funcției, a recunoscut că filmările nu au prezentat măsura politică în cea mai bună lumină. Ea a recunoscut: „Scos din context, nu este grozav; nu arată bine.”

Cu toate acestea, ea a apărat abordarea, declarând pentru ITV News: „O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent pentru ca oamenii să renunțe la cererile lor și la încercările pe care le fac de a rămâne în țara noastră și să se îmbarce într-o cursă și să plece.”

Traducerea: Carolina Ciulu