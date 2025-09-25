G4Media.ro
SURSE Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare…

Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale a fost internat la un spital de psihiatrie. El a recunoscut că e autorul emailurilor

25 Sep

Adolescentul de 17 ani acuzat de poliție că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din toată țara a fost internat joi la spitalul de psihiatrie Alexandru Obragia din București, au declarat pentru G4Media surse judiciare. El a recunoscut la audieri că e autorul emailurilor de amenințare.

El a fost ridicat miercuri de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală.

Adolescentul este dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara.

Mai multe mesaje au fost primite și miercuri dimineață de mai multe școli și spitale din țară.

DIICOT a precizat, într-un comunicat de presă, că la acest moment sunt efectuate cercetări in rem cu privire la acte de terorism.

