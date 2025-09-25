Oradea organizează un festival de 2,5 milioane de lei din bugetul local / Primar: ”Pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la guvern să ne plătească salariile”

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta (foto, alături de premierul Ilie Bolojan), a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că nu renunţă la festivalul de 2,5 milioane de lei de luna viitoare, chiar dacă România traversează o perioadă de austeritate.

Edilul a motivat decizia spunând că nu a cerut bani de la Guvern pentru salarii sau ca să organizeze anumite evenimente.

„Austeritate… Ce înseamnă «austeritate»? Nu se vorbea neapărat despre austeritate, se vorbea despre reducerea cheltuielilor statului. Ce înseamnă «cheltuielile statului»? Dacă vă aduceți aminte, erau anumite discuții în coaliție din partea unor parteneri: «Domnule, hai să reducem cu 10% cheltuielile de funcționare». Nu! Trebuie să facem anumite reduceri. Nu anul acesta, nu anul trecut, trebuie să facem à la longue aceste reduceri. Adică unde sunt foarte mulți angajați și schema de personal este supradimensionată, trebuie reduși acei angajați. Pentru că aceste cheltuieli sunt cheltuieli care se fac an de an și vor crește de la an la an”, a declarat Birta.

Primarul a fost apoi întrebat dacă nu mai bine ar renunța la chermeze, în loc să dea oameni afară, și a răspuns că Primăria Oradea nu este în această situație.

„Noi nu trebuie să dăm oameni afară. Cu toată acea reducere de 40 – 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Noi avem o prevedere nescrisă în Primăria Municipiului Oradea: mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale, și ne încadrăm în acest lucru. Ceilalți bani merg în investiții. Iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente”, a spus Florin Birta.

Menit să celebreze ziua Oradiei, FestiFall va avea loc între 10 și 12 octombrie și are o agendă bogată cu concerte, evenimente culturale, ateliere creative și sportive.

Pentru organizarea ediției din acest an, Primăria Oradea a alocat 1,92 milioane lei, la care se adaugă veniturile proprii ale Visit Oradea, estimate la 600.000 lei. Comparativ cu 2024, sprijinul municipalității este cu 250.000 lei mai mic.