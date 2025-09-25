Brașovul împrumută 200 de milioane de lei pentru cofinanţarea proiectului cu fonduri europene a „Ocolitoarei mari” / Proiectul trebuie finalizate până la finalul anului 2029

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Braşov intenţionează să contracteze un împrumut în valoare de 200 de milioane de lei pentru a putea realiza proiectul aşa-zisei „Ocolitoare mari a Braşovului”, o investiţie estimată, în total, la peste 100 de milioane de euro, transmite Agerpres.

Banii sunt necesari pentru „prefinanţarea şi cofinanţarea” proiectului de „Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) – limită de jud. Covasna km 0+490-15+800, DJ103A km 11+000-12+000, DJ112A Hărman (DN11) – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN73A km 0+000-38+980 şi DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan (DJ112A) km 2+151- 5+030”, pentru care s-a obţinut deja o finanţare europeană nerambursabilă, prin Programul Regional Centru, în valoare de aproximativ 250 de milioane de lei.

Potrivit conducerii CJ Braşov, este „cel mai amplu proiect de modernizare rutieră, finanţat din fonduri europene, în cadrul căruia vor fi modernizaţi şi reabilitaţi peste 53 kilometri de drumuri judeţene”, investiţia aflându-se în stadiul de pregătire a procedurilor de achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor şi pentru celelalte servicii necesare implementării proiectului.

„Acest obiectiv investiţional este cel mai amplu de până acum în ceea ce priveşte modernizarea reţelei rutiere de interes judeţean pe care o administrăm. El reprezintă un pas important în direcţia dezvoltării durabile a judeţului nostru, oferind comunităţilor din proximitatea municipiului Braşov o infrastructură de transport modernă, sigură şi eficientă. Modernizarea tronsoanelor rutiere incluse în proiect va contribui inclusiv la creşterea competitivităţii economice din zona metropolitană şi a mobilităţii forţei de muncă, iar în plan social va facilita accesul populaţiei către furnizorii de servicii de sănătate şi educaţie”, a precizat, într-un comunicat de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Totodată, potrivit fişei proiectului, modernizarea acestor tronsoane de drumuri judeţene, care asigură conectivitatea cu reţeaua europeană TEN-T, va duce la îmbunătăţirea parametrilor relevanţi precum creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei acestora.

Pe lângă lucrările la infrastructura drumului, prin proiect vor fi realizate 11 parcări pentru autovehicule, 26 staţii de autobuz, două staţii de reîncărcare pentru autovehicule electrice, vor fi montaţi peste 4.000 de parapeţi direcţionali şi peste 1.500 de indicatoare rutiere. De asemenea, se vor reface sau amenaja aproape 300 de podeţe de acces la proprietăţi, 30 de podeţe transversale şi cinci poduri.

Proiectul are termen final de implementare 31 decembrie 2029.

În ce priveşte contractarea împrumutului necesar cofinanţării proiectului, decizia urmează să fie luată în şedinţa de plen din 30 septembrie a legislativului judeţean braşovean.

Potrivit proiectului de Hotărâre a CJ Braşov, durata împrumutului urmează să fie de 15 ani, iar acesta va fi achitat şi garantat cu venituri de la bugetul judeţean. AGERPRES / (AS – redactor: Diana Dumitru, editor: Marius Frăţilă)