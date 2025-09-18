Primarul Oradei, despre atacurile din coaliţie, la premierul Bolojan: Nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca PNL

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Florin Birta, primarul municipiului Oradea şi preşedintele filialei Oradea a PNL, a răspuns, joi, criticilor venite dinspre liderii PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, el arătând că nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca PNL, aşa cum s-a mai întâmplat în trecutul apropiat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE. CHIAR ŞI ÎN POLITICĂ! Conştient de misiunea ingrată pe care o are, din capul locului Ilie Bolojan şi-a asumat să ia măsuri menite sa readucă România pe un traseu al normalităţii şi al responsabilităţii. Pentru fiecare dintre noi. Atât la guvernare, cât şi în societate. În acelaşi timp, trebuie conştientizat că această misiune poate avea succes doar cu susţinere reală în coaliţia de guvernare. Nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca PNL, aşa cum s-a mai întâmplat în trecutul apropiat”, scrie primarul Oradei într-un mesaj pe Facebook.

Florin Birta precizează că ”atacurile partenerilor de coaliţie nu fac decât să perturbe actul de guvernare” şi adaugă că vrea să dea un exemplu cât se poate de prost despre cum funcţionează societatea noastră.

”Acum, asistăm la atacuri ale unui fost ministru de finanţe la adresa lui Ilie Bolojan, despre aşa-zise externalizări, posturi „ascunse” şi sporuri „plătite gras” la Oradea. Minciuna în politică nu înseamnă doar afirmaţii greşite, ci mai ales neîncredere – cea care rupe legătura dintre oameni şi instituţii. În lipsa încrederii, fiecare decizie e interpretată ca interes de partid, nu ca soluţie pentru comunitate. De aceea răspundem prin fapte şi transparenţă. Dimpotrivă, cât a fost primar, Ilie Bolojan a internalizat servicii, în Primăria Oradea. De ce? Pentru a face o Primărie mai suplă, mai puţin costisitoare pentru orădeni. Implicit, o Primărie capabilă să realizeze investiţii ce se văd zi de zi, în oraş”,sublliniază Birta.

”Procedând altfel decât în multe alte locuri din ţară, Primăria Oradea şi-a construit o echipă de succes, care lucrează pe proiecte europene. Toţi aceşti colegi se regăsesc în organigrama Primăriei. Orădenii apreciază singuri rezultatele acestor eforturi. Un alt exemplu: Poliţia Locală din Oradea, tot în organigrama Primăriei – una dintre cele mai suple din ţară. Şi totuşi, Oradea continuă să fie un oraş curat, civilizat şi din ce în ce mai dezvoltat. La Oradea, preferăm munca temeinică în locul etichetelor. Politica trece. Faptele rămân”, mai scrie Birta.

Reacţia primarului Oradei vine după ce fostul ministru al Finanţelor Adrian Câciu a scrie pe Facebook că ”administratia centrală se poate restructura prin vointa primului ministru si a ministrilor, nu trebuie nici asumări de răspundere prin Parlament, nici legi schimbate”.

”Trebuie doar reorganizari/restructurari aprobate prin Hotarari de Guvern sau OUG-uri. Dacă tot se doreste sa se reducă cheltuielile publice. Dar nu, duşmanul e la local. Clar, identificat, dar cu exceptia Oradiei, sau a CJ Bihor care a externalizat posturile platite gras(cu spor de fonduri europene dar cu cofinantare de 50% din bugetul de stat) si care nu apar în aparatul de lucru”, a comentat Câciu.