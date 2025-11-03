Premierul Bolojan se întâlnește astăzi cu șeful gigantului german Rheinmetall / Ministrul Economiei: Vom semna un contract pentru industria de apărare / Discuții despre cooperarea în programul SAFE

Premierul Ilie Bolojan va avea luni, la Palatul Victoria, discuții cu reprezentanții companiei germane din industria apărării Rheinmetall. Delegația este condusă de către CEO-ul Armin Papperger. Agenda prevede semnarea unui document de colaborare, discuții despre cooperarea în programul SAFE și o conferință de presă.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat, vineri, potrivit Agerpres, că va fi semnat un contract pentru industria de apărare.

„Eu vă spun că luni, împreună cu premierul, vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru ceea ce urmează să se întâmple în dezmorţirea zonei de de industrie de apărare”, a declarat ministrul Economiei.

Agenda premierului Ilie Bolojan, anunțată de Biroul de presă al Guvernului:

Ora 11:15 Participare la ceremonia de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanții companiei Rheinmetall AG

– Din partea Guvernului României participă premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță și Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca

Rheinmetall și România

În România, Rheinmetall deține 72,5% din acțiunile Rheinmetall Automecanica SRL (RAM) din Mediaș. Fabrica este specializată în producția de camioane militare, transportoare blindate de personal și sisteme de apărare aeriană, precum și în repararea echipamentelor pentru forțele armate române, potrivit Economedia.

RAM a început, de asemenea, să-și extindă capacitățile de service prin înființarea unui centru de service în Satu Mare. Ca parte a creșterii sale strategice, această activitate va fi extinsă în continuare prin intermediul unui centru de competență în Mediaș.

RAM implementează o strategie de dezvoltare în două etape: mai întâi, compania investește în îndeplinirea comenzilor de apărare, iar mai târziu în producția de vehicule tactice, un centru de competență în sudură și întreținere.

În plus, România intenționează să construiască o fabrică pentru producția de praf de pușcă pentru muniție de artilerie, care va asigura capacitatea pentru zeci de mii de proiectile.

De altfel, gigantul german se extinde în toată Europa de Est. Vezi aici în ce țări deschide fabrici.

Ce investiții vizează România în programul SAFE

În ceea ce privește programul SAFE, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat, în 13 octombrie, că lista achiziţiilor pe care România le va face prin program urmează să devină publică la finalul lunii noiembrie.

Oficialii români, în frunte cu președintele Nicușor Dan, au avut până acum discuții pentru proiecte în cadrul programului cu Germania, Franța, Spania, Ucraina.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Lista proiectelor trebuie trimise la Comisie până pe 29 noiembrie.

Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară și de infrastructură.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

