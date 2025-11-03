Sorin Grindeanu, după ce Ilie Bolojan a transmis că are programul încărcat pentru a participa la Ora Premierului: ”Colegii mei iau legătura cu premierul să găsim o dată comună. Va veni”
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ce Ilie Bolojan a transmis că are programul încărcat pentru a participa la Ora Premierului, că cei din PSD iau legătura cu premierul pentru a stabili o dată comună și că premierul ”va veni”.
- ”Premierul prin ce înseamnă MApN și MAE e titular. Am cerut și prezența miniștrilor. În mod clar va veni (la Ora Premierului, n.red.)”, a declarat luni Grindeanu.
Ilie Bolojan a fost chemat la Ora Premierului de PSD și AUR, din motive diferite: Social-democrații i-au cerut să participe la o dezbatere cu tema „Retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”, în timp ce partidul extremist AUR l-au chemat la o dezbatere cu tema „Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”.
Sorin Grindeanu a declarat în 29 octombrie că nu a fost înștiințat de retragerea trupelor americane din România și l-a criticat pe Ilie Bolojan spunând că ”e inacceptabil să aflăm din presa internațională despre o decizie care afectează securitatea națională”.
Totodată, Ilie Bolojan a transmis în 30 octombrie că a fost informat cu două zile înainte de ieșirea publică a lui Sorin Grindeanu pe subiect, iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, dar că informațiile s-au scurs înainte și din acest motiv s-a ajuns la astfel de discuții.
Întrebat de jurnaliști dacă există o ruptură în coaliție din cauza acestor nemulțumiri despre lipsa de informații, Grindeanu a răspuns:
- ”Nu, pentru că nu neapărat eu trebuie să aflu, ci românii. Avem o tăcere de câteva zile pe tema securității. Fiecare român are aceste nevoi de a ști ce se întâmplă cu securitatea României. Ar fi o oportunitate pentru prim-ministru să vină să informeze românii. Colegii mei iau legătura cu primul ministru să găsim o dată comună (pentru ”Ora premierului”)”.
G4Media a arătat în 29 octombrie citând surse oficiale că Statele Unite retrag circa 1.200 de militari din România, iar în bazele militare rămân circa 1000 de soldați americani. Detalii aici.
