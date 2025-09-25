Majoritatea americanilor consideră că democrația „nu funcționează” (sondaj)

Un sondaj al Universității Quinnipiac, publicat marți, a arătat că 53% dintre cetățeni consideră că democrația americană nu funcționează în prezent, comparativ cu 41% dintre americani care consideră că sistemul funcționează bine, potrivit site-ului Mediaite.

74% dintre democrații chestionați afirmă că „sistemul democratic din Statele Unite nu funcționează”; doar 22% dintre republicani au spus că nu funcționează, iar 74% dintre alegătorii republicani au spus că nu există nicio problemă.

Alte câteva rezultate interesante din sondajul Quinnipiac:

79% dintre alegătorii americani consideră că SUA se află într-o stare de „criză politică”

71% dintre americani consideră că violența politică este o „problemă foarte gravă” — în creștere față de 54% care aveau această părere în iunie

53% dintre alegători au declarat că sunt „pesimiști în ceea ce privește libertatea de exprimare” în SUA.

Alți 39% dintre respondenți au declarat că sunt de acord cu modul în care președintele Donald Trump gestionează economia, inclusiv 85% dintre republicani. Doar 5% dintre democrați au apreciat pozitiv modul în care președintele gestionează economia.

Sondajul Quinnipiac — și creșterea bruscă a numărului de americani preocupați de violența politică — vine la două săptămâni după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal la un eveniment în Utah.

Noul sondaj a fost realizat între 18 și 21 septembrie și se bazează pe 1.276 de alegători înregistrați la nivel național.

În ansamblu, prioritatea principală pentru 32% dintre respondenți a fost „menținerea democrației”; următorul subiect cel mai important a fost economia, pentru 18% dintre respondenți, și imigrația ilegală și criminalitatea, în opinia a 9% dintre respondenți.

Sondajul de miercuri vine la aproximativ o lună după ce președintele a obținut cel mai bun rating de aprobare din istorie, atât în primul cât și în al doilea mandat la Casa Albă, potrivit sondajului Associated Press-NORC, în mare parte datorită măsurilor sale dure împotriva imigrației ilegale și criminalității.