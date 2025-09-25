G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FOTO Primăria Timișoara a început demolarea a două restaurante celebre din Complexul…

Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both

FOTO Primăria Timișoara a început demolarea a două restaurante celebre din Complexul Studențesc, care au ocupat spațiul public prin extinderi ilegale

Timișoara25 Sep 0 comentarii

Mai multe construcții ridicate ilegal, fără autorizație, pe spațiul pietonal și chiar pe carosabil, sunt demolate în Complexul Studențesc din Timișoara prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Este vorba despre două restaurante cunoscute de pe strada Barbu Iscovescu: restaurantul sârbesc Dinar și Joy Pub, care s-au extins și au ocupat ilegal o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați pe teren aflat în proprietate publică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-unul dintre cazuri, proprietarul Joy Pub s-a conformat și a început eliberarea terenului. În celălalt caz, la Dinar, Primăria Timișoara a intervenit direct, iar costurile lucrărilor de demolare vor fi recuperate de la contravenienți.

„Construcțiile ilegale ocupă aproximativ 300 de metri pătrați de trotuar. La asta se mai adaugă câteva căi de comunicație, cu porți și alte amplasamente; practic, este afectat un întreg cvartal de blocuri. La unul dintre restaurante, trotuarul a dispărut complet. Deși nu este centrul orașului, pietonii sunt forțați să circule pe carosabil. E o operațiune de mică arheologie urbană. Odată demolate aceste construcții ilegale, descoperim trotuare vechi de 20-30 de ani. În funcție de ceea ce găsim acolo, intervenim pentru refacerea infrastructurii așa cum era ea înainte”, a declarat Matei Creiveanu, city managerul Timișoarei.

Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both

Administratorul Joy Pub a declarat că localul funcționează în chirie, iar când a extins terasa, proprietarii spațiului i-au spus că terenul respectiv le aparține și că nu există probleme. Patronii de la Dinar nu și-au făcut apariția la ora la care oamenii primăriei au început lucrările de demolare.

Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both

Intervențiile din această zonă nu se limitează doar la desființarea construcțiilor ilegale. În cvartalul de blocuri din jur au fost redeschise accese către spațiile comune, anterior blocate de porți montate ilegal, iar municipalitatea pregătește reamenajarea trotuarelor și a zonelor verzi.

Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both

Doar în ultimul an, Primăria Timișoara a pus în aplicare peste 100 de dispoziții de demolare vizând construcții ilegale – mici și mari – ridicate fără autorizație pe domeniul public.

Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both
Construcții ilegale în Complexul Studențesc din Timișoara FOTO Ștefan Both

 

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.