FOTO Primăria Timișoara a început demolarea a două restaurante celebre din Complexul Studențesc, care au ocupat spațiul public prin extinderi ilegale

Mai multe construcții ridicate ilegal, fără autorizație, pe spațiul pietonal și chiar pe carosabil, sunt demolate în Complexul Studențesc din Timișoara prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Este vorba despre două restaurante cunoscute de pe strada Barbu Iscovescu: restaurantul sârbesc Dinar și Joy Pub, care s-au extins și au ocupat ilegal o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați pe teren aflat în proprietate publică.

Într-unul dintre cazuri, proprietarul Joy Pub s-a conformat și a început eliberarea terenului. În celălalt caz, la Dinar, Primăria Timișoara a intervenit direct, iar costurile lucrărilor de demolare vor fi recuperate de la contravenienți.

„Construcțiile ilegale ocupă aproximativ 300 de metri pătrați de trotuar. La asta se mai adaugă câteva căi de comunicație, cu porți și alte amplasamente; practic, este afectat un întreg cvartal de blocuri. La unul dintre restaurante, trotuarul a dispărut complet. Deși nu este centrul orașului, pietonii sunt forțați să circule pe carosabil. E o operațiune de mică arheologie urbană. Odată demolate aceste construcții ilegale, descoperim trotuare vechi de 20-30 de ani. În funcție de ceea ce găsim acolo, intervenim pentru refacerea infrastructurii așa cum era ea înainte”, a declarat Matei Creiveanu, city managerul Timișoarei.

Administratorul Joy Pub a declarat că localul funcționează în chirie, iar când a extins terasa, proprietarii spațiului i-au spus că terenul respectiv le aparține și că nu există probleme. Patronii de la Dinar nu și-au făcut apariția la ora la care oamenii primăriei au început lucrările de demolare.

Intervențiile din această zonă nu se limitează doar la desființarea construcțiilor ilegale. În cvartalul de blocuri din jur au fost redeschise accese către spațiile comune, anterior blocate de porți montate ilegal, iar municipalitatea pregătește reamenajarea trotuarelor și a zonelor verzi.

Doar în ultimul an, Primăria Timișoara a pus în aplicare peste 100 de dispoziții de demolare vizând construcții ilegale – mici și mari – ridicate fără autorizație pe domeniul public.