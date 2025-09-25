ReporterIS: Firma familiilor directoarei generale și a celei economice de la CNI, contracte cu Erbașu-Concelex, marii câștigători de licitații de la compania de stat / Diamond Floor are până la 70% din veniturile anuale contractele cu cei doi clienți: Erbașu SA și Concelex

Soțul Manuelei Pătrășcoiu, directoarea generală a Companiei Naționale de Investiții (CNI) și al Danielei Orodel, directoarea econonomică, au împreună o societate comercială care a luat milioane de lei de la Erbașu-Concelex, marii câștigători de licitații de la compania de stat, scriu jurnaliștii de la ReporterIS într-o anchetă.

Firma în cauză, Diamond Floor, are între 25% și 70% din veniturile anuale din contractele cu doi clienți: Erbașu SA și Concelex. De multe ori, ambele merg în consorțiu la licitațiile Companiei Naționale de Investiții (CNI).

Diamond Floor a lucrat pentru Erbașu și Concelex amenajări interioare, pardoseli, primind de la sute de mii de lei până la câteva milioane de lei anual, iar firmele Erbașu-Concelex au peste 1 miliard de euro contractați la CNI între 2021 și 2025, notează ReporterIS.

Șefa CNI spune că situația soțului ei nu o pune într-un conflict de interese.

„Nu există un conflict de interese între funcțiile deținute de mine și de Daniela Orodel în cadrul CNI și activitatea comercială a firmei Diamondfloor Concept. Această firmă nu are relații contractuale directe cu CNI, iar colaborările sale cu terți – precum Concelex sau Construcții Erbașu – nu implică atribuții, decizii sau influență din partea noastră”, a transmis Manuela Pătrășcoiu.

