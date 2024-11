În premieră în Oradea, un singur viceprimar a fost ales în plenul Consiliului Local, urmând ca al doilea să fie desemnat doar după alegerile parlamentare

Mișcare inedită a liderilor PNL Oradea, care au decis pentru alegerea unui singur viceprimar al municipiului, în loc de doi, câți permite legea pentru o reședință de județ cum este Oradea, relatează ebihoreanul.ro. Motivul a fost explicat în plen chiar de primarul liberal Florin Birta, care a spus că lasă loc de negocieri cu celelalte partide pentru formarea unei majorități, dar după alegerile parlamentare.

Noul și deocamdată singurul viceprimar al Oradiei este Teofil Filimon.

Florin Birta a nuanțat că hotărârea privind alegerea unui singur viceprimar este făcută în perspectiva asigurării unei majorități calificate și stabilirii unor relații bune de colaborare cu viitorul Guvern al României. El a spus punctual că al doilea viceprimar al Oradiei va fi numit abia după 15 decembrie.

„Așa cum poate ați aflat și din relatările din presă de aseară, am luat o decizie ca până la jumătatea lunii decembrie să nominalizăm un singur viceprimar, deși majoritatea pe care PNL o are în Consiliul Local ar permite să se nominalizeze doi viceprimari. Dar pentru că noi, ca municipiu, avem foarte multe proiecte în care avem nevoie de două treiemi, proiecte care depind de colaborarea dintre Oradea, Guvernul României și alte ministere, am decis ca al doilea viceprimar să fie nominalizat după ce trece această perioadă de alegeri parlamentare și prezidențiale, asta înseamnă în jurul datei de 15 decembrie. Până atunci, propunerea grupului PNL este de a nominaliza un singur viceprimar. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a spus, în plen, Florin Birta.

Întrebați de la prezidiu, liderii de grup ai celorlalte partide din Consiliul Local – UDMR (5 consilieri), PSD (3 consilieri) și AUR (2 consilieri) – au anunțat că nu vor face nominalizări pentru cel de-al doilea viceprimar, aprobând astfel strategia propusă de primarul Oradiei.

Totuși, udemeristul Szabó József a subliniat că partidul pe care-l reprezintă își dorește celălalt post de viceprimar al Oradiei, pentru a reprezenta comunitatea maghiară.