Ce dezvăluie moartea subită a unui ministru rus despre Putin. Sinuciderea lui Roman Starovoit, care tocmai fusese demis de președinte, ne ajută să analizăm criza lentă care se desfășoară în rândul elitei ruse (Sunday Times)

Luni, cadavrul lui Roman Starovoit, care fusese ministru al Transporturilor al Rusiei până când a fost demis de președintele Putin cu câteva ore mai devreme, a fost descoperit lângă mașina sa, la periferia Moscovei. Anchetatorii au declarat că, după ce a aflat că a fost demis din funcție, s-a dus cu mașina la locul respectiv și s-a sinucis cu un pistol pe care îl primise ca premiu pentru serviciile aduse țării sale, scrie analistul kremlinolog Mark Galeotti în Sunday Times.

Deși există speculații inevitabile că ar fi fost ucis (și există unele sugestii că ar fi murit mai devreme decât sugerează narațiunea clară a anchetatorilor), în prezent se pare că s-a sinucis. Și prin moartea sa, el a oferit o perspectivă utilă prin care să se examineze criza politică cu înctinitorul care se desfășoară în Rusia, pe măsură ce speranțele unui sfârșit iminent al războiului început de Putin în Ucraina se îndepărtează tot mai mult.

Înainte de a fi ministru al transporturilor, Starovoit, în vârstă de 53 de ani, a fost guvernator al regiunii Kursk, în care Ucraina a lansat o incursiune anul trecut, spre marea nemulțumire a lui Putin. Se estimează că o cincime din cei 20 de miliarde de ruble (190 de milioane de lire sterline) alocați pentru construirea apărării frontierelor a fost aparent deturnată. Succesorul lui Starovoit, Alexei Smirnov, a fost arestat în aprilie și era un secret cunoscut că era gata să-și trădeze fostul patron.

Auzind că va fi demis – un preludiu al arestării – Starovoit pare să se fi împușcat mai degrabă decât să înfrunte un proces umilitor și mai mult de un deceniu în închisoare. Este posibil să fi fost și complet dezorientat. Delapidarea fondurilor din proiectele mari de achiziții publice este atât de normală în Rusia, încât există chiar și un termen specific pentru aceasta, rospil, care înseamnă „a tăia” partea ta din fonduri. În acest context, o cotă de 20% ar fi, în mod normal, o practică standard.

Schimbarea regulilor

Dar, așa cum demonstrează acest incident și altele, precum recenta arestare a unui magnat miliardar din industria aurului, elitele rusești sunt nevoite să se adapteze la o nouă realitate incomodă. Vechile înțelegeri despre ce se poate și ce nu se poate face fără consecințe se schimbă, dar nimeni nu pare să știe exact cum.

Nu cu mult timp în urmă, ceea ce Starovoit și Smirnov ar fi făcut ar fi fost considerat o mită acceptabilă.

Acum, însă, cine poate spune? După cum a remarcat un om de afaceri rus veteran: „Nu trebuia să-l placi pe [Putin], dar trebuia să-i apreciezi claritatea, consecvența. Cunoșteai regulile și, atâta timp cât le respectai, puteai prospera”.

De când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, însă, această ordine relativ stabilă a fost supusă unei presiuni crescânde, deformată de presiunea economică venită de jos și de o abordare din ce în ce mai imprevizibilă a conducerii de sus.

Deși Putin a stabilit întotdeauna direcția generală a politicii, el era cel puțin dispus să asculte idei alternative cu privire la modul de realizare a acesteia. Acum, pare mai degrabă un joc vicios de ghicit, în care oficialii trebuie să prezică ce vrea el să audă.

Deși Putin de astăzi refuză să se implice în probleme politice potențial dificile sau jenante, el devine totuși nerăbdător când acestea nu sunt rezolvate. El cere „patriotism”, dar nu precizează ce înseamnă acest lucru. El închide ochii la greșelile și corupția flagrantă a unora, dar îi pedepsește cu sălbăticie pe alții pentru aceleași fapte.

De aceea moartea lui Starovoit a fost atât de șocantă pentru colegii săi din interior: oricare dintre ei ar putea fi în locul lui, dacă nu ar fi fost grația lui Putin.

Reînvierea raidurilor

O serie de sinucideri recente ale unor oficiali ruși și, în special, ale unor oameni de afaceri, a generat multă atenție la nivel global – și suspiciuni. Unele dintre aceste decese au fost, fără îndoială, sinucideri autentice, dar există motive întemeiate să credem că altele nu au fost.

Cu toate acestea, în ciuda afirmațiilor că ar fi vorba de un fel de epurare a Kremlinului, este probabil că se întâmplă altceva.

Putin tinde să rezerve crimele pentru disidenți și pentru cei pe care îi consideră trădători în străinătate. În țară, el se bazează pe controlul său asupra sistemului judiciar: într-o cleptocrație, se pot găsi întotdeauna dovezi suficiente pentru un proces spectaculos, o pedeapsă lungă într-un lagăr și confiscarea bunurilor obținute ilegal.

Aceste decese par mai degrabă dovezi ale unei concurențe din ce în ce mai violente între elita rusă.

Deși unii beneficiază de economia de război, mulți alții nu beneficiază. Confruntați cu sancțiuni, o rată a dobânzii de 20% și un deficit bugetar în creștere, unii revin la metodele care erau predominante în „anii ’90 sălbatici”, când țara se adapta haotic la economia de piață după căderea Uniunii Sovietice.

Una dintre acestea este „raidul” – practica confiscării bunurilor prin documente false și hotărâri judecătorești corupte. O altă practică este uciderea la comandă. Ambele delicte sunt în creștere. Nu poate fi o coincidență faptul că multe dintre presupusele sinucideri au fost comise de persoane care inițiaseră sau erau victime ale raidurilor.

În cuvintele unui antreprenor emigrant care încă păstrează legătura cu prietenii din comunitatea de afaceri din Moscova, „desigur, poate că stresul provocat de raiduri le determină pe victime să sară pe fereastră, dar nimeni nu crede că inițiatorii [acestor preluări ostile] se sinucid din cauza vinovăției”. Mai probabil, în aceste cazuri, ei sunt uciși ca represalii pentru activitățile lor de raid. „Poate fi mai ușor să rezolvi o provocare cu ucidere decât să riști un proces în instanță.”

Arestarea

Kremlinul a adoptat, de asemenea, raidurile. Potrivit The Moscow Times, anul trecut statul a preluat controlul asupra a aproape 70 de companii, ale căror active totale erau evaluate la peste 544,7 miliarde de ruble (5,2 miliarde de lire sterline).

Acest lucru poate servi mai multor scopuri: îmbogățirea statului, furnizarea de active care să fie transferate noilor proprietari ca recompensă pentru loialitate, pedepsirea celor care depășesc limitele invizibile.

Una dintre aceste ținte a fost miliardarul Konstantin Strukov, proprietarul Yujnouralzoloto, a treia companie minieră de aur din Rusia ca mărime. El însuși familiarizat cu raidurile, Strukov este acuzat că și-a folosit relațiile politice și puterea economică pentru preluări ostile ale companiilor, pe care le-a înregistrat apoi pe numele unor împuterniciți și membri ai familiei. Din nou, acest lucru nu este deloc neobișnuit în Rusia, dar, din motive necunoscute – există multe teorii, dar niciun răspuns clar –, de data aceasta au fost deschise anchete împotriva lui, sub acuzații care variază de la nereguli financiare la încălcări ale normelor de sănătate și siguranță, iar pe 4 iulie Strukov a fost arestat pe pista aeroportului din Chelyabinsk, în timp ce se pregătea să fugă în Turcia cu avionul său privat.

Din nou, ceea ce este îngrijorător pentru elită este că activitățile lui Strukov, deși poate la limita extremă a ceea ce odată ar fi fost considerat permis, nu erau deloc neobișnuite. În plus, el părea să respecte regulile, fiind un susținător al blocului politic Rusia Unită al lui Putin și chiar ocupând funcția de vicepreședinte al legislativului regional.

Un fel de rezistență

Sub presiune, sistemul de guvernare al lui Putin, odată stabil și previzibil, se deformează. Acest lucru nu constituie o criză bruscă care ar putea declanșa o reacție la fel de bruscă. În viitorul previzibil, poziția lui Putin este de neclintit.

Cu toate acestea, există o consternare și o neliniște generalizate în rândul elitelor cu privire la direcția în care se îndreaptă sistemul, pe măsură ce presiunile tectonice din cadrul acestuia cresc.

Unii tehnocrați loiali – și curajoși – încă încearcă să-l avertizeze pe Putin cu privire la aceste provocări. Ministrul dezvoltării economice, Maxim Reșetnikov, s-a alăturat guvernatoarei băncii centrale, Elvira Nabiullina, în avertizarea cu privire la presiunile economice viitoare, în timp ce procurorul general, Igor Krasnov, a precizat că corupția la cele mai înalte niveluri ale sistemului este atât gravă, cât și în creștere.

Cu toate acestea, mulți își țin capul jos și își urmăresc propriile interese.

Pentru unii, în ciuda riscurilor, acest lucru înseamnă să fure cât pot, cât pot, anticipând vremurile grele care vor urma. Nu este o coincidență că numărul cazurilor de corupție din primul trimestru al acestui an a crescut cu aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru alții, într-o paralelă izbitoare cu ceea ce s-a întâmplat în cadrul Partidului Comunist la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, aceasta înseamnă formarea de alianțe orizontale pentru a se proteja împotriva Moscovei: se protejează reciproc, evită presiunea de a se incrimina reciproc și subminează instituțiile locale de control.

Chiar și guvernatorii regionali reduc acum sumele pe care sunt dispuși să le plătească recruților din trezoreriile lor. Dorința de a-și demonstra devotamentul față de Putin prin mărirea efectivelor armatei sale mai mult decât alții a trecut pe plan secund în fața realităților financiare și politice mai presante. Ei nu mai consideră că merită să încerce să cultive un monarh distant și capricios.

Există sentimentul că am intrat într-o lume în care, așa cum mi-a spus un observator politic rus experimentat: „Nimeni nu îndrăznește să se opună lui Putin, dar nimeni nu va fi de partea lui dacă altcineva o va face”.

Țarul modern al Rusiei a avut o previziune a acestui lucru în timpul revoltei armatei mercenare Wagner din 2023, când majoritatea forțelor de securitate nu s-au alăturat rebelilor dar nici nu le-au opus rezistență.

Deși Evgheni Prigojin, liderul grupului Wagner, a murit într-un accident de avion la scurt timp după aceea, reticența generalizată de a-l înfrunta în momentul revoltei a fost prea răspândită pentru ca Putin să o pedepsească ulterior.

Factorii care au erodat sprijinul personal al lui Putin au devenit și mai puternici de atunci.

Întrebarea este acum dacă Putin însuși înțelege mai clar decât fostul său ministru al transporturilor cum și în ce direcție suflă vântul schimbării.

Printre numeroasele cărți ale profesorului Mark Galeotti despre Rusia se numără Downfall: Putin, Prigozhin, and the New Fight for the Future of Russia, publicată de Ebury/Penguin.