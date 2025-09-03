G4Media.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenți la „summitul dictatorilor” de la Beijing…

vladimir putin xi jinping adrian nastase viorica dancila summit beijing
sursa foto: Sergei Bobylev / AP / Profimedia

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenți la „summitul dictatorilor” de la Beijing / Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping

Analize3 Sep • 2.820 vizualizări 2 comentarii

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris Adrian Năstase, marți, pe blogul său.

De altfel, foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.

Doar un singur lider al UE a participat la eveniment – prim-ministrul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

2 comentarii

  1. PSD a fost intotdeauna de partea dictatorilor (inclusiv de partea lui Ceausescu, cand se chema PCR 🙂 ), nu e ceva nou.
    Inclusiv zilele astea PSD militeaza sa nu mai fie sprijiniti ucrainenii refugiati in Romania, ca sa-i faca pe plac lui Putler.

  2. E ciudat. Poza nu se găsește printre cele oficiale prezentate pe net. Pare fake.

