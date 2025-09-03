Filiera chineză: legăturile politice și de afaceri ale lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă cu regimul dictatorial de la Beijing / Năstase, condamnat în celebrul dosar ”Zambaccian” pentru că a primit șpagă pitici de grădină și instalații sanitare din China / Dăncilă a gătit colțunași la Ambasada Chinei

Cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la summitul dictatorilor din Beijing, alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping? Cei doi foști premieri PSD au întreținut relații puternice cu China în mandatele lor, au făcut afaceri pe filiera China, iar Adrian Năstase a făcut închisoare după ce a primit șpagă produse din China de la fostul consul de la Beijing.

Familia Năstase, condamnată penal pentru șpăgi din China

Dana Năstase este alături de soțul său Adrian Năstase la Beijing și a apărut în fotografie alături de dictatorii din Rusia, China, Coreea de Nord și Belarus. Dana Năstase este fiica lui Angelo Miculescu, fostul ambasador în China al regimului comunist Ceaușescu.

Soția lui Adrian Năstase e fiica fostului ambasador al lui Ceaușescu în China, după ce anterior fusese ministru al Agriculturii și viceprim-ministru. Angelo Miculescu, socrul lui Adrian Năstase, a fost ambasadorul României comuniste în China în perioada 1987 – 1990.

Adrian Năstase însuși a avut relații politice susținute cu China în calitate de ministru de Externe și premier. În martie 2003, el a făcut un gest politic apreciat la Beijing: o vizită oficială alături de cinci miniștri în plină epidemie de SARS, când China era practic izolată.

Dar apetența lui Năstase pentru China i-a provocat și probleme. El a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de corupție numit generic Zambaccian, în care judecătorii l-au găsit vinovat pentru primirea de mită de la fostul consul din China Ioan Păun – diverse bunuri din China și contravaloarea unor lucrări de construcție, în valoare de peste 600.000 de euro, în schimbul numirii și menținerii Irinei Jianu în funcția de directoare a Inspectoratului de Stat în Construcții.

Bunurile au fost introduse în țară prin utilizarea unor documente vamale false. Containerele livrate familiei Năstase conțineau termopane, pămătufuri pentru șters mașina, sacoșe din rafie, dar și statuete din bronz, pitici de grădină sau instalații sanitare.

Adrian Năstase a primit o condamnare de 4 ani de închisoare, iar soția sa – 3 ani de închisoare cu suspendare.

După ce a ieșit din închisoare, Adrian Năstase și-a continuat relația cu China prin intermediul Fundației Titulescu, pe care o conduce. El a avut constant întâlniri cu diplomați chinezi și cu fundații care promovează interesele Chinei.

Dăncilă – înconjurată de consilieri cu relații puternice în China

În mandatul său de premier (2018-2019), Viorica Dăncilă a susținut legături strânse cu China. Unul dintre oamenii săi de încredere a fost Florea ”Ică” Voinea, după cum a scris G4Media în 2019. Fostul lider al Uniunii Tineretului Comunist (UTC), mâna dreaptă a lui Nicu Ceaușescu, Ică Voinea ajunsese să aibă o influență majoră asupra deciziilor guvernamentale în mandatul de premier al lui Dăncilă.

În calitate de sfătuitor din umbră al lui Dăncilă, Ică Voinea a început să aibă influență asupra numirilor în funcții – cheie din ministere, companii de stat și agenții guvernamentale, precum și asupra tacticilor politice ale premierului. Informațiile G4Media.ro arată că Voinea a avut un cuvânt de spus în numirea șefului CNAIR și a fostului ministru de Interne, Nicolae Moga.

El a fost unul dintre stâlpii regimului comunist, mai precis lider al UTC (Uniunea Tineretului Comunist), instituție condusă de Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Deși în CV-ul său nu figurează nimic despre acea perioadă, Florea Voinea a dat detalii din belșug într-un interviu pentru Radio România Internațional, secția chineză .

A spus că el ”conducea activitatea economică a CC al UTC, conduceam la vremea respectivă vreo 29 de șantiere naționale” și că a preluat de la Nicu Ceaușescu conducerea unei delegații care a vizitat China în 1986. O vizită în care, susține Voinea, l-a întâlnit și s-a împrietenit cu Li Keqiang, pe atunci lider al tinereretului comunist chinez, care ulterior a devenit premier al Chinei.

Interviul, extrem de bogat în detalii biografice, arată atracția lui Florea Voinea pentru Rusia și China. Iată o relatare a vizitei sale la Beijing:

”Dacă mergi să vizitezi Shenzhenul, cu Huawei și ZTE, să vezi ce au făcut acolo… centrala lor atomică, cu câte grupuri funcționează acolo… Au ridicat orașe noi, nu îți vine să crezi că pe pământ pot fi și aceste construcții (…) Pentru mine este o enigmă de ce noi nu am continuat colaborarea cu China, de ce nu colaborăm cu ei și de ce nu realizăm proiecte împreună cu ei. Vă mărturisesc că Zhang Gaoli a spus, acum 4-5 ani, că pentru ei nu este o problemă să sprijine dezvoltarea României, ne pot împrumuta chiar fără garanții guvernamentale și putem să plătim cu orice. Ori când ai o asemenea ofertă și nu o fructifici, mărturisesc că nu știu care sunt cauzele”.

El a încercat în mod repetat să încheie diferite contracte sau acorduri economice cu companii chinezești.

De altfel, după Revoluție, el și-a păstrat atracția pentru China, intrând în conducerea unei inițiative numite Casa Româno – Chineză și a Camerei de Comerț România – China. Tot în interviul citat a relatat că a participat la organizarea unor evenimente politico-economice bilaterale.

Soția lui Ică Florea este Olga Lucheria Voinea, fostă colegă de Parlament cu el în mandatul 2000 – 2004. Și ea intrată în politică pe lista partidului lui Voiculescu, Olga Voinea a ajuns în 2019 în board-ul unei bănci rusești cu sediul la Moscova, potrivit contului personal de LinkedIn. E vorba despre International Bank for Economic Cooperation (IBEC), o bancă înființată de fosta URSS și alte state din lagărul comunist în 1963, și în care România a intrat în 1964.

Un alt personaj influent în mandatul de premier al lui Dăncilă a fost Costin Mihalache, pe care ea însăși l-a numit şef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru. Și el are legături puternice cu China, după cum a scris G4Media în 2019.

Costin Mihalache vorbește fluent trei limbi străine – chineză, germană și engleză. Fost absolvent al Facultății de Drept a Academiei de Poliție, Mihalache a început în 1995 în China studiul limbii și literaturii chineze la Universitatea de Limbă și Literatură Chineză din Beijing. Studiile din China s-au încheiat după patru ani cu o diplomă de atestare.

A fost membru în consiliul de conducere al Casei româno-chineze și consilier pentru relația cu China la Uniunea generală a industriașilor.

Costin Mihalache a fost consul în China, după ce în anii 90 a lucrat la Întreprinderea de Comerț Exterior, la Ministerul Apărării Naționale (consilier relații externe și protocol), la Ministerul de Externe (prim-colaborator al ambasadorului și consul la Beijing). În august 2013 a fost numit copreședinte al comitetului consultativ România – China pentru lucrări de infrastructură de transport.

Viorica Dăncilă și-a luat consilier chinez la Parlamentul European. Unul dintre consilierii săi din Parlamentul European era o tânără de origine chineză, după cum a arătat jurnalistul Radu Tudor la emisiunea Punctul de întâlnire pe Antena 3.

E vorba despre Weini Li, care, după plecarea lui Dăncilă din legislativul european a rămas consilier la Gabriela Zoană. Potrivit unor surse guvernamentale, Weini Li este rudă cu Li Ming, diplomat chinez care a studiat și lucrat la Ambasada din București timp de 16 ani, după cum el însuși spunea într-un interviu. Li Ming a deținut și o funcție de conducere în Partidul Comunist Chinez, fiind director general al Direcției Generale Eurasia a Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Viorica Dăncilă a fost protagonista unui moment aparte în relația cu China. În 8 martie 2018 a gătit colțunași la Ambasada Chinei împreună cu alte doamne din PSD, apărând în fotografii în ipostaze mai puțin protocolare, în timp ce pregătea mâncare purtând un șorț de bucătărie.