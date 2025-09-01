Xi și Putin, umăr la umăr: China se prezintă ca un lider global alternativ și promite granturi de sute de milioane de dolari pentru statele Organizației de Cooperare de la Shanghai, Putin cere o „ordine mondială multipolară mai echitabilă”

Liderul chinez Xi Jinping și-a prezentat țara ca o forță pentru stabilitatea economică globală și a promis sute de milioane de dolari pentru a-și sprijini partenerii, într-un moment în care președintele Donald Trump duce un război global al tarifelor și a redus masiv ajutorul extern în cadrul politicii sale „America First”, notează CNN.

Comentariile lui Xi au fost făcute în timpul unui discurs de luni, care a fost punctul central al unui summit de două zile, organizat pentru a sublinia rolul de lider global al Chinei și parteneriatul său strâns cu Rusia. Cele două națiuni vecine încearcă să reechilibreze puterea globală în favoarea lor, în detrimentul Statelor Unite și al aliaților lor.

„Ar trebui să valorificăm puterea piețelor noastre uriașe și complementaritatea economică dintre statele membre și să îmbunătățim facilitarea comerțului și a investițiilor”, a declarat Xi liderilor mondiali în orașul-port chinez Tianjin, cu ocazia unui summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), susținută de Beijing și Moscova.

Liderul chinez a promis 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari) sub formă de granturi pentru statele membre SCO în acest an și crearea unei Bănci de Dezvoltare SCO pentru a oferi „fundamente mai solide” pentru securitatea și cooperarea economică în cadrul blocului.

Fără a numi direct Statele Unite, Xi a jurat că se va opune „hegemonismului,” „mentalității Războiului Rece” și „practicilor de intimidare” într-un discurs adresat unor personalități politice importante din întreaga lume, printre care președintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

The Guardian notează că Putin a declarat sâmbătă agenției de știri chineze Xinhua că reuniunea SCO va „consolida solidaritatea” între națiunile eurasiatice și „va contribui la formarea unei ordini mondiale multipolare mai echitabile”.

Aceste expresii sunt folosite adesea de Xi pentru a critica ceea ce el consideră a fi o ordine mondială condusă de SUA și de aliații săi occidentali.

Summit-ul este o ocazie de a demonstra legăturile tot mai strânse dintre China și Rusia, precum și prietenia stabilită de-a lungul anilor de cei doi lideri autocrați.

Relația personală profundă dintre cei doi bărbați a fost vizibilă duminică seară, când Xi și soția sa, Peng Liyuan, au găzduit un banchet de bun venit pentru liderii participanți.

Imaginile publicate de agenția de știri de stat rusă RIA i-au arătat pe Xi și Putin gesticulând cu entuziasm și zâmbind în timp ce stăteau de vorbă, arătând o altă latură a liderului chinez, de obicei reținut, și comportamentul său cald și relaxat față de omologul său rus.

Cei doi au mers apoi umăr la umăr după ce au pozat pentru o fotografie alături de ceilalți lideri, Xi făcându-i semn lui Putin să meargă cu el pe lângă ceilalți, după cum arată imaginile publicate de Kremlin.

Oficialii chinezi au prezentat SCO din acest an ca fiind cea mai mare de până acum, afirmând înaintea evenimentului că 20 de lideri din Asia și Orientul Mijlociu vor participa. Pe lângă Rusia, China și India, membrii SCO sunt Iran, Pakistan, Belarus, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

Putin și alți participanți sunt așteptați să rămână miercuri la Beijing pentru a participa la parada militară organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe care China îl numește războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze. Se așteaptă ca și liderul nord-coreean Kim Jong-un să participe la eveniment, notează The Guardian.