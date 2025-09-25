VIDEO Messi, de neoprit: Încă o „dublă” pentru Inter Miami în MLS
Inter Miami s-a calificat în play-off-ul MLS (Liga de Fotbal din SUA) după ce a câștigat categoric, scor 4-0, meciul cu New York City FC. Lionel Messi a strălucit din nou prin evoluția sa, argentinianul bifând o „dublă” pentru gruparea din Florida.
Messi (38 de ani) a fost vedeta celor de la Inter Miami: a marcat în minutele 74 și 86. În plus, i-a oferit un penalti lui Luis Suarez (83), cel care a revenit astfel cu gol pe teren după o suspendare primită pentru incidentele din finala Leagues Cup.
Pentru Inter Miami a mai înscris Rodriguez (43).
Gruparea din Florida se găsește pe locul 3 în Conferința de Est, la cinci puncte în urma liderului Philadelphia, dar cu două meciuri mai puţin disputate.
Messi a ajuns la cota 24 de goluri marcate în acest sezon pentru Inter Miami, performanță cu care se găsește pe primul loc în ierarhia marcatorilor.
LIONEL MESSI WHAT A FINISH.
23 GOALS IN 23 GAMES.
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 25, 2025
OH MY GOD. LIONEL MESSI.
THANK YOU. FOR EVERYTHING. pic.twitter.com/kCWoyHlCdG
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 25, 2025
Rezumatul partidei dintre New York City FC și Inter Miami
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.