VIDEO Messi, de neoprit: Încă o „dublă” pentru Inter Miami în MLS

Inter Miami s-a calificat în play-off-ul MLS (Liga de Fotbal din SUA) după ce a câștigat categoric, scor 4-0, meciul cu New York City FC. Lionel Messi a strălucit din nou prin evoluția sa, argentinianul bifând o „dublă” pentru gruparea din Florida.

Messi (38 de ani) a fost vedeta celor de la Inter Miami: a marcat în minutele 74 și 86. În plus, i-a oferit un penalti lui Luis Suarez (83), cel care a revenit astfel cu gol pe teren după o suspendare primită pentru incidentele din finala Leagues Cup.

Pentru Inter Miami a mai înscris Rodriguez (43).

Gruparea din Florida se găsește pe locul 3 în Conferința de Est, la cinci puncte în urma liderului Philadelphia, dar cu două meciuri mai puţin disputate.

Messi a ajuns la cota 24 de goluri marcate în acest sezon pentru Inter Miami, performanță cu care se găsește pe primul loc în ierarhia marcatorilor.

LIONEL MESSI WHAT A FINISH. 23 GOALS IN 23 GAMES. pic.twitter.com/RoVxnQrHOw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 25, 2025

OH MY GOD. LIONEL MESSI. THANK YOU. FOR EVERYTHING. pic.twitter.com/kCWoyHlCdG — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 25, 2025

Rezumatul partidei dintre New York City FC și Inter Miami