G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Messi, de neoprit: Încă o „dublă” pentru Inter Miami în MLS

Lionel Messi, jucătorul celor de la Inter Miami, într-o fază de joc din MLS.
Lionel Messi / Sursa foto: Lynne Sladky / AP / Profimedia

VIDEO Messi, de neoprit: Încă o „dublă” pentru Inter Miami în MLS

Sportz25 Sep 0 comentarii

Inter Miami s-a calificat în play-off-ul MLS (Liga de Fotbal din SUA) după ce a câștigat categoric, scor 4-0, meciul cu New York City FC. Lionel Messi a strălucit din nou prin evoluția sa, argentinianul bifând o „dublă” pentru gruparea din Florida.

Messi (38 de ani) a fost vedeta celor de la Inter Miami: a marcat în minutele 74 și 86. În plus, i-a oferit un penalti lui Luis Suarez (83), cel care a revenit astfel cu gol pe teren după o suspendare primită pentru incidentele din finala Leagues Cup.

Pentru Inter Miami a mai înscris Rodriguez (43).

Gruparea din Florida se găsește pe locul 3 în Conferința de Est, la cinci puncte în urma liderului Philadelphia, dar cu două meciuri mai puţin disputate.

Messi a ajuns la cota 24 de goluri marcate în acest sezon pentru Inter Miami, performanță cu care se găsește pe primul loc în ierarhia marcatorilor.

Rezumatul partidei dintre New York City FC și Inter Miami

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.