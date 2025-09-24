Bolojan: L-am întrebat pe ministrul Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului, dacă sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă. Să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă pentru că, să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu i se pare în regulă, transmite News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre reacţia sindicatului angajaţilor din Guvern, după ce şeful Cancelariei, Mihai Jurca, le-a cerut angajaţiilor să furnizeze o listă cu cei care au fost prezenţi la protestul din 15 septembrie, aceştia acuzându-l de intimidare şi de abuz.

”Nu ştiam asta. Ştiu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor Ministerului Fondurilor Europene dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiţi în ziua respectivă şi l-am rugat să verifice. Pentru că, să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă. Deci cred că dacă participi la alte activităţi, în afară de cele de muncă, trebuie să-ţi asumi acest lucru, nu e niciun fel de problemă. N-are nimeni nicio treabă cu tine, dar, nu ştiu, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte şi să fii şi pontat şi salarizat nu este corect, nicăieri, în niciun domeniu, nici la cancelarie”.

Un salariat nu este plătit pentru zilele în care participă la o grevă legală, deoarece contractul individual de muncă este suspendat pe durata grevei, iar angajatorul nu este obligat să achite drepturi salariale pentru perioada respectivă.

Articolui 416 din Codul Administrativ prevede că:

Dreptul la grevă

(1) Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii.

(2) Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe durata grevei.