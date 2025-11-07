Nicuşor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj
Majorarea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj, de aceea este nevoie de o discuţie între membrii Executivului, patronate şi sindicate, a declarat, vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan, transmite Agerpres.
„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, salariile să fie mari. Mai tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-şi permită economia – şi de aia e nevoie de o discuţie Executiv-patronate-sindicate – pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme, să aducă oamenii în şomaj. Şi a tunci oamenii aceia vor prefera să rămână la salariul lor decât să se trezească şomeri”, a explicat Nicuşor Dan.
Întrebat despre concedierile anunţate în mediul privat, şeful Statului a răspuns că era evid ent că de la o reconfigurare fiscală se ajunge la efecte economice şi a subliniat că pe piaţa muncii din România există necesar de forţă de muncă.
„Este evident că, de la o, să-i spunem aşa, reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală, cu anumite nuanţe, era inevitabilă. Din fericire, există necesar de muncă pe piaţa noastră a muncii. Vedeţi că suntem nevoiţi să aducem oameni din Asia pentru anumite zone. Deci, bineînţeles, e dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, a punctat Nicuşor Dan.
Preşedintele României a participat vineri la summitul organizat de Confederaţia Patronală Concordia sub deviza „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, care reuneşte lideri ai mediului de afaceri şi academic, decidenţi politici şi experţi economici.
