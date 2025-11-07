G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicuşor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o…

bani, lei, salariu, salariu minim, venit, cass, taxa, taxe, impozit
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Nicuşor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj

Articole7 Noi • 164 vizualizări 0 comentarii

Majorarea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj, de aceea este nevoie de o discuţie între membrii Executivului, patronate şi sindicate, a declarat, vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, salariile să fie mari. Mai tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-şi permită economia – şi de aia e nevoie de o discuţie Executiv-patronate-sindicate – pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme, să aducă oamenii în şomaj. Şi a tunci oamenii aceia vor prefera să rămână la salariul lor decât să se trezească şomeri”, a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat despre concedierile anunţate în mediul privat, şeful Statului a răspuns că era evid ent că de la o reconfigurare fiscală se ajunge la efecte economice şi a subliniat că pe piaţa muncii din România există necesar de forţă de muncă.

„Este evident că, de la o, să-i spunem aşa, reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală, cu anumite nuanţe, era inevitabilă. Din fericire, există necesar de muncă pe piaţa noastră a muncii. Vedeţi că suntem nevoiţi să aducem oameni din Asia pentru anumite zone. Deci, bineînţeles, e dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, a punctat Nicuşor Dan.

Preşedintele României a participat vineri la summitul organizat de Confederaţia Patronală Concordia sub deviza „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, care reuneşte lideri ai mediului de afaceri şi academic, decidenţi politici şi experţi economici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Guvernul german a adoptat un pachet de măsuri ce vizează reducerea birocrației asupra firmelor şi gospodăriilor

Articole5 Noi • 158 vizualizări
0 comentarii

Preşedintele ANAF: Am depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie, 1,7 milioane în august / Despre bazele de date: Nici mie nu mi-ar plăcea să vină organul de control şi să-mi ceară din nou datele, după ce le-am depus

Articole16 Sep 2025
0 comentarii

Controale ale Gărzii de Mediu la firme din județul Olt, cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice / Amenzi de peste 427.000 de lei / Ce nereguli au fost constatate

Articole7 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.