Guvernul german a adoptat un pachet de măsuri ce vizează reducerea birocrației asupra firmelor şi gospodăriilor

Guvernul german a adoptat miercuri un pachet de măsuri destinate, în viziunea sa, să reducă povara birocratică ce apasă asupra firmelor şi gospodăriilor, un plan care nu convinge în totalitate mediile economice, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Reduceri de ‘peste 3 miliarde de euro’ de care vor beneficia actor privaţi au fost deja decise de guvernul lui Friedrich Merz de la începutul legislaturii, iar măsurile ce urmează ar trebui să întărească acest efort, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-o conferinţă de presă.

În septembrie, într-o reuniune cu uşile închise şi într-o atmosferă tensionată, principalele federaţii patronale germane l-au presat pe cancelar să pună rapid în aplica re reforme pentru relansarea activităţii economice aflate în impas.

De acum încolo, guvernul ‘dispune de un plan concret pentru o reducere durabilă a birocraţiei’ cum Germania ‘nu a mai cunoscut de mulţi ani’, a afirmat ministrul digitalizării şi al modernizării statului, Karsten Wildberger, într-un comunicat.

În total, peste 50 de măsuri urmează să fi e transpuse în legi în lunile următoare. Printre ele figurează accelerarea procedurilor de planificare şi autorizare în construcţii şi infrastructuri, simplificarea dreptului muncii şi a securităţii în muncă, accelerarea dezvoltării reţelelor mobile şi de fibră optică (domeniu în care Germania se află în întârziere faţă de vecini), simplificarea raportărilor de durabilitate în cadrul pachetului european ‘Omnibus’.

În plus, guvernul a aprobat opt măsuri imediate, menite să reducă cheltuielile administrative cu cel puţin 100 milioane de euro.

Măsurile se referă la simplificarea codului comercial, desfiinţarea anumitor obligaţ ii de declarare, digitalizarea contractelor imobiliare şi ajustări fiscale pentru firme.

Mediile de afaceri au reacţionat, însă, contradictoriu faţă de anunţurile guvernului.

Executivul arată că ‘ia în serios lupta împotriva birocraţiei’ şi procesul trebuie să fie ‘urmărit cu hotărâre’, a declarat Jorg Dittrich, preşedintele confederaţiei ZDH.

În schimb, sectorul industriei de maşini-unelte, un mare exportator, s-a declarat dezamăgit, prin vocea directorului federaţiei VDMA, Thilo Brodtmann, de faptul că guvernul a rămas ‘sub aşteptările legate de reducerea anunţată a birocraţiei’.