Controale ale Gărzii de Mediu la firme din județul Olt, cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice / Amenzi de peste 427.000 de lei / Ce nereguli au fost constatate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi de peste 427.000 de lei în urma a 15 controale desfăşurate pe durata a cinci zile, la firme cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice. Printre neregulile constatate se află: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate, neaplicarea măsurilor pentru protecţia atmosferei, desfăşurarea activităţilor fără acte de reglementare din punct de vedere al mediului şi al apelor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Toată săptămâna trecută (01-05.09.2025), 3 echipe de comisari din cadrul Comisariatului General al Gărzii Nationalede Mediu au desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control încrucişate, la operatori economici din judeţul Olt, care desfăşoară activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betonului şi a mixturilor asfaltice. Acestea au vizat verificarea modului de respectare a legislaţiei privind protecţia mediului şi provenienţa agregatelor minerale, urmărindu-se exploatările excesive sau neautorizate sau obligaţiile legale de refacere a zonelor afectate de exploatări”, anunţă Garda Naţională de Mediu (GNM) într-o postare pe Facebook.



În urma celor 15 controale desfăşurate, comisarii GNM au constatat: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii; lipsa înscrierii/înregistrarea, sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate; desfăşurarea activităţilor fără acte de reglementare din punct de vedere al mediului şi al apelor; neaplicarea măsurilor pentru protecţia atmosferei; nerespectarea condiţiilor din actele de reglementare deţinute; demararea unor proiecte de construcţii fară reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; lipsa trasabilităţii deşeurilor generate.

Au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale în valoare de 427.500 lei, 4 avertismente şi 2 sancţiuni complementare de desfiinţare a lucrărilor cu aducerea terenului la starea iniţială şi suspendarea activităţii.



Totodată au fost impuse măsuri cu termene de remediere a neconformităţilor constatate.



”În ultimii ani, pe fondul dezvoltării infrastructurii rutiere, a construcţiilor civile şi industriale, există o cerere continuă de materiale şi materii prime, inclusiv de agregate minerale (nisip, pietriş, balast, calcar etc) exploatate în balastiere, cariere şi chiar din cadrul unor amenajări piscicole. De aceea Garda Naţională de Mediu supraveghează constant zonele în care se desfăşoară activităţile de exploatare a agregatelor minerale, acum, cu ajutorul noilor echipamentele de supraveghere şi control achiziţionate prin PNRR, ce eficientizează foarte mult acţiunile comisarilor”, precizează GNM.