Jennifer Aniston spune că reţelele sociale „au distrus o mare parte din umanitate”

Jennifer Aniston şi-a exprimat dispreţul faţă de reţelele de socializare şi efectele lor exploatatoare, spunând: „Au distrus o mare parte din umanitate”, transmite News.ro.

Aniston a vorbit pentru Harper’s Bazaar, cu ocazia noului sezon al serialului „The Morning Show”, în care joacă rolul unei prezentatoare TV alături de Reese Witherspoon. Aniston, care a fost ţinta bârfelor din mass-media şi de pe internet timp de decenii, a fost dură în critica sa, spunând: „Sunt sigură că cei care au inventat reţelele de socializare au crezut că este o idee grozavă şi, da, felicitări pentru miliardele voastre, dar au distrus o mare parte din umanitate”.

Ea a sugerat, de asemenea, că tratamentul pe care l-a primit din partea scriitorilor de bârfe din tabloide şi reviste în anii 1990 şi 2000, concentrându-se pe relaţia ei cu fostul soţ, Brad Pitt, şi problemele ei de fertilitate, s-a mutat pur şi simplu online. „Aşa că acum orice idiot poate rămâne anonim şi poate scrie orice naiba vrea să scrie”.

Aniston a mai spus că a fost în mod regulat victima imaginilor deepfake, un fenomen care se reflectă într-o intrigă din „The Morning Show”. „Prind astfel de lucruri tot timpul”, a spus ea. „Sau prietenii îmi trimit lucruri spunând: «Nu cred că eşti tu» sau «Nu cred că faci reclamă la asta», iar eu le trimit avocaţilor mei, ca să poată emite o somaţie de încetare. Este ca un tren în viteză”.

Ea a explicat şi de ce a decis să discute public despre dificultăţile sale de a concepe copii într-un articol publicat în Huffington Post în 2016. „Mass-media nu cunoşteau povestea mea sau prin ce am trecut în ultimii 20 de ani pentru a încerca să întemeiez o familie, pentru că nu ies în public să le povestesc problemele mele medicale. Nu este treaba nimănui. Dar vine un moment în care nu poţi să nu auzi – povestea despre cum nu voi avea un copil, nu voi avea o familie, pentru că sunt egoistă, o workaholică. Mă afectează – sunt doar un om. Cu toţii suntem oameni. De aceea m-am gândit: „Ce naiba?”.

Ea a adăugat: „Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi pasă mai puţin să corectez o poveste, pentru că până la urmă se va întâmpla. Ciclul ştirilor este atât de rapid, încât totul dispare. Desigur, sunt momente în care simt acel sentiment de dreptate – când s-a spus ceva care nu este adevărat şi trebuie să îndrept greşeala. Şi apoi mă gândesc: chiar trebuie să o fac?”.