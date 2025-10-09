G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jennifer Aniston spune că reţelele sociale „au distrus o mare parte din…

Jennifer Aniston
Screenshot

Jennifer Aniston spune că reţelele sociale „au distrus o mare parte din umanitate”

Articole9 Oct • 191 vizualizări 0 comentarii

Jennifer Aniston şi-a exprimat dispreţul faţă de reţelele de socializare şi efectele lor exploatatoare, spunând: „Au distrus o mare parte din umanitate”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aniston a vorbit pentru Harper’s Bazaar, cu ocazia noului sezon al serialului „The Morning Show”, în care joacă rolul unei prezentatoare TV alături de Reese Witherspoon. Aniston, care a fost ţinta bârfelor din mass-media şi de pe internet timp de decenii, a fost dură în critica sa, spunând: „Sunt sigură că cei care au inventat reţelele de socializare au crezut că este o idee grozavă şi, da, felicitări pentru miliardele voastre, dar au distrus o mare parte din umanitate”.

Ea a sugerat, de asemenea, că tratamentul pe care l-a primit din partea scriitorilor de bârfe din tabloide şi reviste în anii 1990 şi 2000, concentrându-se pe relaţia ei cu fostul soţ, Brad Pitt, şi problemele ei de fertilitate, s-a mutat pur şi simplu online. „Aşa că acum orice idiot poate rămâne anonim şi poate scrie orice naiba vrea să scrie”.

Aniston a mai spus că a fost în mod regulat victima imaginilor deepfake, un fenomen care se reflectă într-o intrigă din „The Morning Show”. „Prind astfel de lucruri tot timpul”, a spus ea. „Sau prietenii îmi trimit lucruri spunând: «Nu cred că eşti tu» sau «Nu cred că faci reclamă la asta», iar eu le trimit avocaţilor mei, ca să poată emite o somaţie de încetare. Este ca un tren în viteză”.

Ea a explicat şi de ce a decis să discute public despre dificultăţile sale de a concepe copii într-un articol publicat în Huffington Post în 2016. „Mass-media nu cunoşteau povestea mea sau prin ce am trecut în ultimii 20 de ani pentru a încerca să întemeiez o familie, pentru că nu ies în public să le povestesc problemele mele medicale. Nu este treaba nimănui. Dar vine un moment în care nu poţi să nu auzi – povestea despre cum nu voi avea un copil, nu voi avea o familie, pentru că sunt egoistă, o workaholică. Mă afectează – sunt doar un om. Cu toţii suntem oameni. De aceea m-am gândit: „Ce naiba?”.

Ea a adăugat: „Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi pasă mai puţin să corectez o poveste, pentru că până la urmă se va întâmpla. Ciclul ştirilor este atât de rapid, încât totul dispare. Desigur, sunt momente în care simt acel sentiment de dreptate – când s-a spus ceva care nu este adevărat şi trebuie să îndrept greşeala. Şi apoi mă gândesc: chiar trebuie să o fac?”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru minorii sub 15 ani

Articole11 Sep 2025 • 189 vizualizări
1 comentariu

Ursula von der Leyen cere o limită de vârstă pentru utilizarea reţelelor de socializare în Uniunea Europeană

Articole10 Sep 2025 • 60 vizualizări
0 comentarii

Controale ale Gărzii de Mediu la firme din județul Olt, cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice / Amenzi de peste 427.000 de lei / Ce nereguli au fost constatate

Articole7 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.