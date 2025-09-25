Compania chineză Geespace a dezvoltat o reţea de sateliţi IoT pentru acoperire globală

Compania chineză Geespace a dezvoltat o constelaţie de sateliţi pentru operaţiuni legate de Internetul Lucrurilor (Internet of Things – IoT) ce a fost implementată în prima fază cu 64 de sateliţi, permiţând comunicaţii globale la suprafaţă, în timp real, excluzând regiunile polare, transmite joi agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Acest lucru s-a întâmplat după ce o rachetă a decolat miercuri de pe mare în provincia Shandong din estul Chinei, trimiţând 11 sateliţi Geely-06 pe o orbită prestabilită.

Geespace, divizia privată de sateliţi a producătorului auto Geely Holding Group, şi-a implementat constelaţia cu şase lansări între 2022 şi 2025.

Constelaţia este concepută să deservească 20 de milioane de utilizatori din întreaga lume, capabilă să gestioneze până la 340 de milioane de mesaje pe zi, deservind până la 5 milioane de utilizatori de înaltă frecvenţă şi 15 milioane de utilizatori de frecvenţă medie şi joasă şi transmiţând pachete de 1.900 de octeţi pentru text, voce şi imagini.

Reţeaua de primă fază este pregătită să se extindă la 72 de sateliţi, sporind astfel capacitatea şi mărind fiabilitatea serviciilor. Geespace intenţionează apoi să aibă 264 de sateliţi pe orbită în faza a doua pentru legături directe către smartphone şi 5.676 în cea de-a treia fază, pentru bandă largă globală. Odată cu finalizarea primei faze, Geespace intenţionează să implementeze conectivitate comercială prin satelit-IoT la nivel mondial.

Construită pentru reţele de vehicule conectate, constelaţia permite poziţionarea şi comunicări în timp real, menţinând maşinile conectate continuu.

Geespace a încheiat parteneriate cu China Unicom, Geely Auto şi gigantul utilajelor de construcţii Zoomlion pentru a pilota fuziunea satelit-IoT în vehicule inteligente, pescuit marin, utilaje grele şi logistică.

Susţinute de constelaţie, unele vehicule electrice Geely Zeekr şi Galaxy dispun acum de comunicaţii spaţiale. Utilizatorii pot trimite şi primi mesaje prin satelit atunci când reţelele terestre sunt perturbate.

China avansează rapid în dezvoltarea tehnologiilor inteligente pentru vehicule conectate. Această platformă esenţială integrează tehnologia auto cu inteligenţa artificială, informaţia şi comunicarea, cloud computing-ul şi big data, servind drept busolă strategică care ghidează transformarea industriei auto globale, menţionează Xinhua.

China Unicom a efectuat un test pe teren în februarie folosind sateliţi Geely, realizând legături bidirecţionale „vehicul-satelit-platformă”. Acest lucru a dovedit valoarea sateliţilor pe orbită joasă pentru maşinile conectate şi comunicaţiile de urgenţă.

Pentru sectoare precum utilajele grele, reţeaua poate funcţiona într-un mod de joasă frecvenţă şi consum ultra-redus de energie, ceea ce reduce costurile şi prelungeşte durata de viaţă a bateriei pentru dispozitivele compatibile cu sateliţii. În situaţii de urgenţă, este capabilă să comute la canale prioritare pentru un răspuns instantaneu.

La nivel global, firma spaţială a semnat acorduri cu companii de telecomunicaţii din peste 20 de ţări. În iunie 2024, constelaţia Geely a înregistrat primul său test comercial în străinătate în Oman, potrivit Geespace.

Pentru a produce în masă sateliţii de care are nevoie, Geespace a construit o gigafabrică de sateliţi inteligenţi în oraşul Taizhou din estul Chinei, reducând timpul de construcţie la 28 de zile, crescând producţia de zece ori şi reducând costurile.

Geespace a înfiinţat, de asemenea, un laborator comun cu Universitatea din Beijing pentru a dezvolta tehnologii de comunicaţii de generaţie următoare.