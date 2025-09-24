VIDEO Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova / Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului / Lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării”

Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de News.ro.

”Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. şi, încă o dată, răspunsul internaţional este insuficient. Noi am pierdut deja Georgia în Europa, iar de mulţi ani Belarusul se orientează de asemenea către o dependenţă faţă de Rusia. Europa nu-şi poate permite să piardă şi (Republica) Moldova”, a declarat în discursul de la Adunarea Generalăa NATO Volodimir Zelenski.

President Zelenskyy: Moldova is defending itself again from Russia’s interference. We have been helping Moldova, and Russia’s trying to do to Moldova what Iran once did to Lebanon. And the global response, again, not enough. We have already lost Georgia in Europe. Human rights… pic.twitter.com/j4SlYdDo5J — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2025

”Războiul priveşte deja atât de multe persoane. Veţi continua să faceţi comerţ cu Rusia şi să o îmbogăţiţi? Asta depinde voi!”, a avertizat şeful statului ucrainean.

”Noi facem totul pentru ca Europa să ne ajute, cooperăm mult cu Statele Unite, dar, în definitiv, este vorba despre pacea ONU şi a voastră a tuturor. Alăturaţi-vă nouă pentru a apăra ordinea internţaională”, a cerut el.

”Ucraina este doar prima ţară vizată. De-acum donele ruse survolează Europa, iar operaţiunile ruseşti se extind la alte ţări”, a avertizat el.

”Nimeni nu se poate simţi în siguranţă acum”, a deplâns Volodimir Zelenski.

”Oprirea (preşedintelui rus Vladimir) Putin acum este mai ieftină decât construirea de armament nou”, a subliniat el în faţa membrilor Adunării Generale.

Preşedintele ucrainean i-a avertizat miercuri pe liderili lumii că lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării” şi a cerut comunităţii internaţionale să acţioneze acum împotriva Rusiei, relatează The Associated Press.

El l-a acuzat pe omologul său rus Vladiomir Putin de faptul că vrea să-şi extindă războiul în Europa.

”Trăim în prezent cea mai distrugătoare cursă a înarmării din istorie”, a avertizat Zelensli Adunarea Generală a ONU.

Preşedintele ucrainean face aceste declaraţii la o zi după ce s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump, care şi-a exprimat susţinerea faţă de eforturile Ucrainei şi a criticat Rusia.

Donald Trump a declarat marţi că el crede că Ucraina îşi poate recuceri toate teritoriile de la Rusia, o schimbare dramatică a poziţiei locatarului Casei Albe care a cerut în mod repetat Kievului să facă Moscovei concesii şi să încheie războiul.