Kelemen: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu…

supermarket magazin cumparaturi TVA preturi alimente
Foto: 17886239 © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Kelemen: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la alimentele de bază / Grindeanu: Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare

UPDATE: Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente:

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente.

Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare.

Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie- la care expira măsura- să fie prelungit.

Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei.

De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”

Știrea inițială: Liderul UDMR, Kelemen Hunor anunțat că în urma discuțiilor din cadrul coaliției s-a decis prelungirea plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază.

„Astăzi, coaliția de guvernare a acceptat propunerea noastră: prelungim cu șase luni plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază: pâine, lapte, ouă, ulei, cartofi, zahăr și altele. Acest lucru înseamnă că vom limita creșterea prețurilor și vom asigura că aceste produse alimentare vor rămâne accesibile pentru toate familiile”, a transmis Kelemen pe rețele sociale.

Cu câteva zile în urma, liderul formațiunii maghiare afirma că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare  s-a păstrat un preţ mai rezonabil la alimentele de bază. Kelemen Hunor promitea că poziția UDMR în cadrul coaliției va fi pentru păstrarea plafonării cu încă cel puţin şase luni de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

