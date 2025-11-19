Kelemen Hunor: Aproape o treime din unităţile administrativ teritoriale nu vor fi afectate de reducerea cu 10% a posturilor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, miercuri, detaliile proiectului privind reforma în administraţia centrală şi locală, precizând că reducerea de 10% nu se va aplica uniform şi că aproape o treime din unităţile administrativ-teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi, transmite Agerpres.

„În coaliţie, în mare, noi am ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte reducerile în administraţia locală de 10% şi modalitatea cum se va aplica şi la administraţia centrală, 10% global, dar asta nu înseamnă că pe fiecare segment va fi 10%. Vor fi zone unde va fi mai mare, fiindcă asta e situaţia, şi vor fi zone unde va fi mai mică reducerea. Dar global trebuie să iasă 10% în ceea ce priveşte anvelopa salarială”, a declarat, presei, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că formaţiunea pe care o conduce a propus ca educaţia să fie exceptată, explicând că acest sector a aplicat deja ajustările necesare în vara acestui an, prin creşterea normelor didactice şi reducerea burselor şi a sumelor pentru orele suplimentare.

„Noi am propus şi susţinem cu tărie o excepţie: educaţia. Fiindcă educaţia în iulie, în primul pachet, deja a făcut reducerile necesare. Adică, norma didactică de la 18 ore pe săptămână la 20 de ore a fost crescută şi au fost reduse sumele pentru ora cu plata şi bursele. Este valabil şi pentru învăţământul superior, unde normele didactice au crescut şi bursele au fost reduse. Dacă noi raportăm tot ce s-a întâmplat în educaţie pe un an de zile, fiindcă în acest an vorbim doar de 5-6 luni din august, de fapt, şi septembrie, sigur că ei sunt undeva la 10% şi nu ar fi corect să mai merge o dată şi să tai de la educaţia. Asta este singura excepţie pe care noi am acceptat-o şi chiar am propus-o să fie aşa”, a arătat Kelemen Hunor.

Referitor la impactul proiectului aflat în lucru asupra angajaţilor, liderul UDMR a menţionat că reducerea de 10% în administraţia locală ar însemna aproximativ 12.000 de posturi ocupate, dar că există şi posibilitatea reducerilor salariale.

Kelemen a menţionat că multe unităţi administrativ-teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi.

„În administraţia locală, undeva 10% înseamnă 12.000 de posturi efectiv ocupate, dar nu sunt convins că, fiindcă există această posibilitate în proiectul de lege, cei care nu vor să elibereze posturi reduc salariile, şi fiecare UAT are această posibilitate, pe o perioadă de un an de zile, această tranziţie. Oricum, dacă ne uităm, sunt anumite UAT-uri unde există o suprapopulare a schemelor şi sunt UAT-uri, sunt în jur de 1.000, nu ştiu exact cifra, dar aproape o treime din UAT-uri nu trebuie să reducă nimic, mai ales localităţile mici, fiindcă ei nu au exagerat, nu au avut schemele suprapopulate. Deci, când vorbim de administraţia locală, aceste nuanţe trebuie spuse, că altfel lumea crede că, domnule, totul şi peste tot se taie. Nu! Sunt aproape 1.000 de UAT-uri unde nu trebuie să faci nimic, fiindcă şi acum sunt sub cotele care vor fi adoptate în acest proiect”, a explicat Kelemen.

Preşedintele UDMR a spus că îşi doreşte ca proiectul să intre cât mai repede în procedura de avizare, pentru ca asumarea să fie publicată în Monitorul Oficial înainte de sfârşitul anului.

„Eu aş vrea să ajungem cât mai repede în circuitul de avizare, începând de săptămâna viitoare, dacă se poate, sper că se va putea, şi asumarea înainte de sfârşitul anului să fie în Monitorul Oficial. Altfel, nu poţi să construieşti legea bugetului pe 2026. Ce se va întâmpla exact, cum, în ce dată, nu ştiu. Eu aş prefera cât mai repede, fiindcă trebuie să pregăteşti şi legea bugetului şi discuţiile pot fi pornite şi vor fi pornite pe proiectul de lege al bugetului pe 2026, dar nu putem finaliza până când acest pachet nu apare în Monitorul Oficial”, a mai spus Kelemen Hunor.

