SURSE Scenariul propus de PSD pentru reforma administrației locale: Reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și cu 5% a cheltuielilor curente ale primăriilor. Premierul Bolojan vrea reducerea cu 10% a angajaților

PSD a propus în coaliția de guvernare o reformă a administrației locale care să se soldeze cu o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și cu 5% a cheltuielilor curente ale primăriilor, potrivit informațiilor G4Media.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat public în repetate rânduri că vrea reducerea cu 10% a angajaților.

Șeful Guvernului a respins ideea unei ipotetice reduceri a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în fiecare primărie pe motiv că aceasta nu poate fi controlată și nu reprezintă o scădere durabilă.

Șefii PSD l-au contrat public pe Ilie Bolojan în ultimele săptămâni pe tema reformei administrației locale după ce șeful guvernului a spus într-o ședință de coaliție că e gata să demisioneze dacă nu poate duce la capăt măsurile de reformă.

Liderii coaliției s-au întâlnit și marți la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, dar au plecat fără o soluție.

Bolojan a anunțat că vrea ca până la finalul acestui an să adopte pachete care să reformeze atât administrația locală, cât și administrația centrală.