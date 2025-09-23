Trump afirmă, după întâlnirea cu Zelenski, că Ucraina poate recâștiga totul „în forma sa inițială”

Președintele Donald Trump a scris pe rețeaua sa de socializare, după ce a avut o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Președintele SUA are un ton cald față de Ucraina pe rețelele de socializare, afirmând că țara, cu sprijinul UE, „este în măsură să lupte și să recâștige toată Ucraina în forma sa inițială”, relatează Sky News.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”, scrie Trump.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte viabilă. De ce nu?”

El spune că Rusia „luptă fără scop” de trei ani și jumătate, într-un război care, potrivit lui, ar fi trebuit să dureze „mai puțin de o săptămână pentru a fi câștigat”.

Trump adaugă: „Acest lucru nu diferențiază Rusia. De fapt, îi face să pară „un tigru de hârtie”.

El spune că Vladimir Putin și Rusia se află „într-o mare dificultate economică și că este momentul ca Ucraina să acționeze”.

Trump își încheie postarea urând succes ambelor țări, dar adaugă că SUA „vor continua să furnizeze arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult succes tuturor!”