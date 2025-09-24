Bărbat arestat în legătură cu atacul cibernetic de la Heathrow / Sute de zboruri au fost întârziate după ce software-ul de înregistrare a bagajelor și de check-in utilizat de mai multe companii aeriene s-a defectat

O persoană a fost arestată în legătură cu un atac cibernetic care a provocat zile întregi de perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow. National Crime Agency (NCA) a declarat că un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat în West Sussex „ca parte a unei investigații privind un incident cibernetic care a afectat Collins Aerospace, relatează BBC.

Sute de zboruri au fost întârziate după ce software-ul de înregistrare a bagajelor și de check-in utilizat de mai multe companii aeriene s-a defectat, aeroporturile afectate îmbarcând pasagerii folosind hârtie și pix. NCA a declarat că investigația sa se află în faza incipientă și este încă în desfășurare.