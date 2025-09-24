G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bărbat arestat în legătură cu atacul cibernetic de la Heathrow / Sute…

Foto: Aeroportul Heathrow – Pixabay / Johhnie Shannon

Bărbat arestat în legătură cu atacul cibernetic de la Heathrow / Sute de zboruri au fost întârziate după ce software-ul de înregistrare a bagajelor și de check-in utilizat de mai multe companii aeriene s-a defectat

Articole24 Sep 0 comentarii

O persoană a fost arestată în legătură cu un atac cibernetic care a provocat zile întregi de perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow. National Crime Agency (NCA) a declarat că un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat în West Sussex „ca parte a unei investigații privind un incident cibernetic care a afectat Collins Aerospace, relatează BBC. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sute de zboruri au fost întârziate după ce software-ul de înregistrare a bagajelor și de check-in utilizat de mai multe companii aeriene s-a defectat, aeroporturile afectate îmbarcând pasagerii folosind hârtie și pix. NCA a declarat că investigația sa se află în faza incipientă și este încă în desfășurare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major

Articole21 Sep • 241 vizualizări
0 comentarii

Atac cibernetic asupra reţelei de alimentare cu apă a unui mare oraş polonez, stopat de autorități / Vicepremier: ”Serviciile noastre au aflat despre el şi am oprit totul”

Articole14 Aug 2025
0 comentarii

Hackerii au piratat datele personale ale participanților acreditați la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025, care începe pe 27 august

Articole7 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.