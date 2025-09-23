Comisia Europeană ia în considerare sancțiuni comerciale deoarece Ungaria și Slovacia nu vor să se desprindă de petrolul rusesc

Comisia Europeană are în vedere măsuri comerciale împotriva importurilor de petrol rusesc, deoarece Ungaria și Slovacia nu au prezentat un plan credibil privind modul în care s-ar desprinde de sursele de energie vândute de Vladimir Putin, relatează Bloomberg, citat de Népszava.

Comisarul pentru energie al Comisiei Europene, Dan Jørgensen, a propus în luna mai ca toate statele membre ale UE să înceteze treptat importurile de gaze naturale și petrol rusesc până la sfârșitul anului 2027. În acest sens fiecare stat membru al UE trebuie să își pregătească propriul plan național.

Potrivit Bloomberg, pe masa Comisiei Europene se află un plan, independent de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar putea fi legat, într-o măsură, de presiunea tot mai mare exercitată de Donald Trump asupra Uniunii Europene şi statelor membre ale NATO în vederea desprInderii de gaze naturale şi petrol rusesc. Subiectul a fost ridicat de președintele american la un dineu de sâmbătă, când a afirmat că Statele Unite ar fi dispuse să impună noi sancțiuni faţă de Rusia dacă UE ar înceta complet să achiziţioneze resurse energetice rusești.

Detaliile măsurilor planificate nu sunt încă cunoscute, dar, potrivit surselor Bloomberg, Comisia Europeană are în vedere o soluție comercială care ar putea convinge Ungaria și Slovacia să renunțe la petrolul rusesc.

Aceasta ar putea însemna chiar și o taxă punitivă asupra importurilor de petrol rusesc

Bloomberg scrie că vor să sancţioneze într-un fel petrolul rusesc care sosește prin conducta de petrol Prietenia.

Dat fiind faptul că oficial nu ar fi vorba despre o sancțiune, ci despre o decizie comercială, o majoritate simplă este suficientă, ceea ce înseamnă că guvernul Orbán nu ar putea să se folosească de dreptul de veto.

Dincolo de toate acestea, Comisia Europeană a propus noi măsuri punitive împotriva Rusiei, dar ar putea dura săptămâni până când propunerea va deveni o decizie, iar acum este rândul statelor membre să finalizeze cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat personal proiectul, care a fost prezentat statelor membre vineri.

Cel mai important anunț în domeniul energiei este că UE ar devansa cu un an interdicția privind importul de GNL rusesc, resepctiv al gazului lichefiat.

Conform calendarului actual, UE ar elimina importurile de țiței și gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027, iar ca unul dintre pașii în acest sens, propunerea actuală ar interzice GNL-ul rusesc începând cu 1 ianuarie 2027.

Viktor Orbán ar putea bloca acest demers, astfel că, potrivit unor informaţii scurse, Comisia Europeană este dispusă să deblocheze 550 de milioane de euro din fondurile înghețate către Ungaria pentru ca guvernul pro-rus să renunţe la dreptul de veto.

