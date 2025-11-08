Schimbări climatice. România obține un an în plus pentru implementarea schemelor de certificate de emisii în transporturi și construcții. Diana Buzoianu: „Am convins Comisia Europeană să acordăm termen până în 2028”

Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport şi construcţii, a scris joi seară pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, transmite Agerpres.

„Un rezultat esenţial pentru România de la negocierile de aseară? Am convins toată Uniunea Europeană şi Comisia Europenă să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport şi construcţii! E un an crucial care ne va permite să ne pregătim temeinic, să nu avem creşteri de preţuri în două domenii cheie (transporturi şi construcţii) într-un context deja foarte dificil economic pentru România. Am reuşit, practic, să avem un calendar mai realist pentru România, păstrând ambiţiile comune de la nivel european”, a spus Buzoianu.

Aceasta a mulţumit tuturor statelor membre şi Comisiei Europene pentru o soluţie care reflectă şi misiunea comună, şi înţelegerea contextelor diferite la nivel naţional.

„Şi, de asemenea, mari mulţumiri Reprezentanţei permanente a României pe lângă UE, ambasadoarei Iulia Matei – Ministerul Afacerilor Externe- alături de echipa de experţi, care au fost partenerii noştri în această negociere extrem de importantă!”, şi-a încheiat postarea Diana Buzoianu.

Miniştrii mediului din Uniunea Europeană s-au întrunit de marţi, la Bruxelles, pentru a depăşi divergenţele asupra ţintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu doar câteva zile înaintea deschiderii Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP30), în Brazilia, transmit DPA şi Reuters.

Obiectivul miniştrilor a fost de a ajunge la o poziţie comună cu privire la legislaţia UE privind schimbările climatice pentru 2040, după ce Comisia Europeană a propus reducerea emisiilor cu 90% până în 2040 comparativ cu nivelurile din 1990.

UE intenţionează ca în 2050 să devină neutră cu privire la climă, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi generate emisii de gaze cu efect de seră ce pot fi absorbite fie de natură, fie prin mijloace tehnice.

În prezent, ţările membre UE sunt obligate să reducă aceste emisii la nivelul blocului comunitar, până la finalul acestui deceniu, cu 55% comparativ cu nivelurile din 1990. Însă statele membre fac eforturi pentru a conveni noi angajamente, pe fondul temerilor economice şi al schimbărilor geopolitice.

Un eventual compromis ar putea include posibilitatea de a contrabalansa o parte mai mare a reducerii emisiilor, prin certificate climatice recunoscute internaţional şi printr-o clauză de revizuire.

Pentru adoptarea deciziei este necesară o majoritate calificată de cel puţin 15 din cele 27 de state membre UE, reprezentând cel puţin 65% din populaţia totală a Uniunii Europene.

Ulterior, noua lege va trebui să fie definitivată în negocierile cu Parlamentul European.

Miniştrii mediului urmau să adopte un angajament separat cerut de Acordul de la Paris din 2015 cu privire la schimbările climatice, cu câteva zile înainte ca negociatorii UE să se îndrepte spre COP30.

Până acum, ţările UE nu au reuşit să sprijine o ţintă obligatorie şi au convenit doar cu privire la un obiectiv orientativ privind un plan climatic până în 2035, vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 66,25%-72,5% faţă de nivelurile din 1990.