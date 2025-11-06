Miliardarul american Michael Bloomberg investeşte 100 de milioane de dolari în combaterea emisiilor de metan, al doilea gaz cu efect de seră după CO2

Fundaţia filantropică a miliardarului american Michael Bloomberg a anunţat joi o nouă investiţie de 100 de milioane de dolari pentru combaterea emisiilor de metan, un gaz cu efect de seră puternic care atrage o atenţie din ce în ce mai mare în lupta împotriva încălzirii globale, transmite News.ro.

Acest anunţ, cu câteva zile înainte de lansarea COP30 în Brazilia, a fost salutat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi de preşedintele francez Emmanuel Macron, care s-a declarat gata să „colaboreze cu Bloomberg Philanthropies” în această privinţă.

Fundaţia omului de afaceri lucrează deja la monitorizarea prin satelit a scurgerilor de metan din întreaga lume şi colaborează cu ONG-uri specializate.

„Emisiile de metan sunt unul dintre principalii factori ai schimbărilor climatice, dar şi una dintre principalele oportunităţi de a face progrese rapide”, a subliniat Michael Bloomberg într-o conferinţă de presă.

Aceste investiţii şi imagistica prin satelit sunt necesare, de exemplu, pentru a „măsura succesul” reglementării anti-metan implementate în New Mexico, a explicat guvernatoarea democrată Michelle Lujan Grisham.

Invizibil în aer şi inodor, metanul, al doilea gaz cu efect de seră ca importanţă după CO2, este molecula gazului natural produs în principal de agricultură şi exploatarea combustibililor fosili.

Cu un potenţial de încălzire mult mai mare decât CO2, metanul are o durată de viaţă mai scurtă. Prin urmare, acesta constituie o pârghie prioritară pentru reducerea rapidă a emisiilor.

La sfârşitul lunii octombrie, Emmanuel Macron a făcut apel la „acţiuni rapide şi ferme” împotriva emisiilor de metan, iar Parisul insistă ca acest subiect să fie o prioritate în perspectiva conferinţei Naţiunilor Unite privind clima, care va avea loc la Belém în perioada 10-21 noiembrie.

Finanţarea anunţată joi de Michael Bloomberg are loc pe fondul retragerii Statelor Unite din acţiunea globală împotriva schimbărilor climatice, cu un preşedinte, Donald Trump, sceptic în privinţa schimbărilor climatice.

Fostul primar al New York-ului, care a făcut avere în domeniul informaţiilor financiare, este astăzi trimisul special al Naţiunilor Unite pentru ambiţii şi soluţii climatice.