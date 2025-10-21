În Islanda au fost descoperiți, pentru prima dată, țânțari

Țânțarii au fost descoperiți pentru prima dată în Islanda, pe fondul încălzirii globale care face ca această insulă să devină mai ospitalieră pentru insecte, scrie The Guardian.

Până în această lună, Islanda era unul dintre singurele locuri din lume unde nu existau țânțari. Celălalt loc este Antarctica.

Oamenii de știință au prezis de ceva timp că țânțarii s-ar putea stabili în Islanda, deoarece există numeroase habitate de reproducere, cum ar fi mlaștini și iazuri. Cu toate acestea, multe specii nu vor putea supraviețui climatului aspru.

Dar Islanda se încălzește, de patru ori mai repede decât restul emisferei nordice. Ghețarii s-au prăbușit, iar în apele țării au fost găsiți pești din climatele mai calde din sud, cum ar fi macrou.

Pe măsură ce planeta se încălzește, tot mai multe specii de țânțari au fost găsite în întreaga lume. În Marea Britanie, ouăle țânțarului egiptean (Aedes aegypti) au fost găsite în acest an, iar țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus) a fost descoperit în Kent. Acestea sunt specii invazive care pot răspândi boli tropicale, cum ar fi dengue, chikungunya și virusul Zika.

Matthías Alfreðsson, entomolog la Institutul de Științe Naturale din Islanda, a confirmat descoperirea. El a identificat insectele după ce acestea i-au fost trimise de un cetățean pasionat de știință.

El a declarat: „Trei exemplare de Culiseta annulata au fost găsite în Kiðafell, Kjós, două femele și un mascul.”

Specia este rezistentă la frig și poate supraviețui condițiilor din Islanda, adăpostindu-se pe timpul iernii în subsoluri și hambare.