Traficul aerian din Statele Unite va fi restricţionat din cauza blocajului bugetar / Mii de zboruri ar putea fi afectate

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din Statele Unite a anunţat miercuri că intenţionează să reducă cu 10% volumul traficului aerian la 40 de aeroporturi importante începând de vineri, din cauza punctelor critice din controlul traficului, dacă până atunci nu se încheie blocajul guvernamental – aşa-numitul ‘shutdown’ – provocat de lipsa unui buget adoptat de Congres, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Potrivit presei americane, ar putea fi afectate mii de zboruri, iar impactul asupra pasagerilor e ste încă neclar.

Ministrul transporturilor, Sean Duffy, şi FAA nu au precizat care sunt cele 40 de aeroporturi şi ce linii aeriene sunt vizate.

Mii de angajaţi federali din SUA au fost trimişi în şomaj tehnic sau lucrează fără a fi plătiţi în contextul shutdown, care s-a prelungit pentru o perioadă record în istoria ţării, ajungând miercuri în cea de-a 36-a zi.

Pentru controlorii de trafic aerian va fi a doua lună fără salariu integral.

„Singurul nostru rol este să ne asigurăm că spaţiul aerian rămâne cât mai sigur posibil”, a spus Duffy, care a afirmat că unii controlori de zbor şi-au luat al doilea serviciu pentru a-şi asigura traiul şi nu se mai prezintă la lucru.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a explicat că li se va solicita companiilor aeriene să colaboreze pentru reducerea programelor de zbor.

Conform datelor FAA, în spaţiul aerian american au loc zilnic 44.000 de zboruri.