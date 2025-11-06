Revenirea spectaculoasă a lui Verstappen nu este o surpriză, spune rivalul Norris

De la pauza de vară din Formula 1, Max Verstappen a câștigat trei din cele șase curse, iar revenirea spectaculoasă a olandezului a reprezentat o surpriză mare pentru mulți dintre fanii Marelui Circ. Lando Norris, rivalul lui Max pentru locul întâi, spune că RedBull este o forță și că traseul ascendent al campionului mondial en-titre nu îl surprinde deloc.

În vara acestui an, Verstappen se afla la 104 puncte de locul întâi, unul ocupat la acel moment de Oscar Piastri.

Spre deosebire de marile rivale, RedBull Racing a continuat să investească bani și timp în monopostul pentru 2025, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Din cele șase curse care au avut loc de la pauza de vară din Marele Circ, Verstappen a câștigat trei și a avut prezențe pe podium.

Avantajul uriaș de 104 puncte a ajuns să fie în prezent unul de 36 de puncte față de Norris și 35 de puncte față de Piastri.

Cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului și cu un total de 116 puncte rămase în joc, Verstappen are șansa lui de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv din Formula 1.

Chestionat înainte de cursa de la Sao Paulo (Interlagos) despre revenirea spectaculoasă a rivalului Verstappen, Lando Norris a precizat că nu consideră o surpriză traseul foarte bun al olandezului din ultimele luni.

„Nu, pentru că au câștigat ultimele (n.r. două) campionate ale constructorilor înaintea noastră, au niște oameni foarte inteligenți în echipă, care au câștigat multiple campionate, și nu au fost niciodată atât de slabi, adică nu au fost niciodată atât de departe”, a declarat Norris pentru RacingNews365.

„Au avut anumite probleme, dar imediat ce le-au rezolvat (n.r. au redevenit rapizi), așa că, dacă înțelegi de unde am pornit noi (n.r. McLaren), acum câțiva ani, am făcut pași mult mai mari decât ei pentru a câștiga campionatul.

Deci, când știi ce este posibil, la nivel intern, din partea echipei mele, McLaren, și cum, odată ce începi să înțelegi lucrurile, ce fel de diferențe poți face. La fel este și cu ei.

Au o echipă incredibilă, care a câștigat multe campionate mondiale, un pilot incredibil, așa că, dacă pui toate aceste lucruri cap la cap, nu poate fi o surpriză.

Așadar, când mă gândesc la tot ce se întâmplă și când înțelegi cum funcționează aerodinamica mașinii și toate aceste lucruri, este chiar opusul unei surprize”, a admis Norris, conform sursei citate.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1