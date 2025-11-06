Episcopul Claudiu Lucian Pop este noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România. Anunțul a fost făcut de la Roma, unde a avut loc Sinodul / Mesajul președintelui Nicușor Dan

Sesiunea sinodală a ales noul arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Este vorba despre episcopul Claudiu Lucian Pop. Anunțul a fost făcut joi, la ora 13, de la Colegiul Pontifical Pio Romeno de la Roma, unde a avut loc Sinodul.

Claudiu Pop este un cleric cu o formare academică solidă la Roma, o vastă experiență pastorală internațională și un rol central în viața bisericii greco-catolice din România, fiind în prezent episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla.

Aceasta este cea mai înaltă poziție în ierarhia bisericii greco-catolice din România și a fost ocupată până nu demult de cardinalul Lucian Mureșan.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj joi cu prilejul alegerii noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu-Lucian Pop, subliniind că acesta va conduce, cu echilibru şi înţelepciune, destinul Bisericii şi al comunităţii sale, transmite Agerpres.

„Salut cu bucurie alegerea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi mă alătur celor care celebrează acest moment important, de speranţă şi continuitate. După trecerea la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Biserica Greco-Catolică din România are un nou Întâistătător, un ierarh luminat care va conduce, cu echilibru şi înţelepciune, destinul Bisericii şi al comunităţii sale, contribuind la împlinirea binelui comun. România a beneficiat mereu de experienţa şi implicarea liderilor cultelor religioase în viaţa socială, prin îndemnuri la dialog şi înţelegere, la cunoaştere şi respect reciproc. În acest spirit, salut începutul misiunii încredinţate Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, cu încrederea că vom continua să cultivăm prezenţa reconciliatoare a valorilor creştine în societate, fiindcă acestea sunt totodată valori civice, care ne definesc convieţuirea şi umanitatea”, a evidenţiat şeful statului.

Potrivit acestuia, „într-o perioadă marcată de incertitudine şi discreditarea reperelor autentice, Biserica îşi asumă cultivarea dialogului dintre tradiţii şi modernitate, precum şi promovarea încrederii şi a solidarităţii, ca fundamente temeinice pentru progres şi prosperitate”.

„Pentru întreaga Românie, dar mai ales în Transilvania, greco-catolicii nu au fost doar o confesiune, ci o conştiinţă care a ajutat naţiunea română să se afirme, demnă, unitară şi suverană. În acest moment de sărbătoare comunitară, dar mai ales de responsabilitate morală şi spirituală, reflectăm la moştenirea Bisericii Greco-Catolice şi la exemplul celor care au călăuzit-o şi au apărat-o în vremuri de prigoană, conducând-o spre libertate şi redându-i demnitatea. Elitele greco-catolice vizionare, personalităţile creatoare de cultură şi educaţie, devotamentul slujitorilor şi al martirilor pun în valoare trecutul Bisericii Greco-Catolice şi o cheamă, în prezent, să ducă mai departe mesajul său de speranţă, demnitate, verticalitate morală şi credinţă”, a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan a menţionat că PF Claudiu-Lucian Pop, prin parcursul său pastoral şi misionar, „şi-a arătat fidelitatea faţă de datoria memoriei şi a libertăţii”.

„Am speranţa că vom continua parcursul democratic şi european al României, având ca sprijin valorile creştine, împărtăşind responsabilitatea faţă de români şi dorinţa de a transmite tinerilor modelul de dialog, respect, toleranţă şi convieţuire armonioasă. La mulţi ani, Preafericirea Voastră, în înalta slujire a credinţei şi a comunităţii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică”, a mai transmis şeful statului.

Cine este Claudiu Pop, noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România

Claudiu Lucian Pop este episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, una dintre cele mai importante eparhii ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. S-a născut la 22 iulie 1972, în localitatea Pișcolt, județul Satu Mare.

După ce a urmat școala generală și liceul în Jibou, cu profil chimie-biologie, a fost admis la Facultatea de Chimie din București.

Totuși, chemarea spre viața spirituală l-a determinat să renunțe la cariera științifică și să urmeze teologia. În 1991 a obținut o bursă la Roma, unde a studiat filosofia la Universitatea Pontificală Urbaniana și teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obținând licența în teologie spirituală (1998) și doctoratul (2006).

A fost hirotonit preot în 1995, iar în perioada 1997–1999 a fost responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle.

Ulterior, a activat în Franța, ca vicerector (1999–2001) și apoi rector (2001–2007) al Misiunii Greco-Catolice Române din Paris. În decembrie 2007, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma.

În 2011 a fost ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore și proclamat episcop titular de Mariamme. În 2016 a devenit membru al Sinodului Permanent și secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma.

Claudiu Lucian Pop a coordonat, cu binecuvântarea Cardinalului Lucian Mureșan, organizarea vizitei Papei Francisc la Blaj, din 2 iunie 2019, prilej cu care au fost beatificați cei șapte episcopi greco-catolici martiri.

În aprilie 2021, a fost numit de Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, cu aprobarea Sfântului Scaun, Episcop Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla, fiind înscăunat oficial pe 24 aprilie 2021.