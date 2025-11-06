Grupe interesante la Turneul Campionilor: Djokovic și Alcaraz, adversari

Joi a avut loc tragerea la sorți a grupelor de la Turneul Campionilor 2025, competiție care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, la Torino, în Pala Alpitour. Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se vor afla în aceeași grupă.

Prima grupă se numește Jimmy Connors, iar din ea vor face parte Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz şi Alex de Minaur.

A doua grupă, numită Bjorn Borg, este una din care vor face parte Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton şi Lorenzo Musetti sau Felix Auger-Aliassime.

Trebuie menționat că al optulea loc încă nu a fost atribuit, iar pentru el se duelează Felix Auger Aliassime și Lorenzo Musetti.

Dacă Novak Djokovic va decide să nu participe, atunci Aliassime și Musetti vor merge împreună la turneul final de la Torino.

Campionul en-titre este Jannik Sinner, titlu cucerit la ediția din 2024.

