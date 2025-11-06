Mihai Barbu, plasat sub control judiciar și cu interdicție de a mai conduce filiala PNL Vaslui în dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă

Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. Liderul liberal vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de către procurori, transmite News.ro.

Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar și a primit interdicție să mai conducă filiala PNL Vaslui, fiind suspectat de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„În scopul facilitării obținerii pentru inculpatul Fănel Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la D.S.V.S.A. Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Mihai Barbu și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului Fănel Bogos cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A”, susțin procurorii anticorupție.

În același context, Mihai Barbu i-ar fi promis inculpatului Fănel Bogos că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Mihai Barbu trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic.

Lui Mihai Barbu i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, joi, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. Omul de afaceri este acuzat că la una dintre fermele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, din cauza încălcării normelor sanitar-veterinare.

Bogos a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru determina schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, joi, în contextul în care numele premierului a fost menţionat în dosarul instrumentat de DNA, că preşedintele PNL Vaslui şi Fănel Bogos au avut o discuţie de 15 minute, în 23 septembrie, la Palatul Victoria, „nu în Modrogan”, cu Ilie Bolojan.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore’, a declarat Ioana Dogioiu, la Palatul Victoria.