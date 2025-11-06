O galerie de acces a Barajului Paltinu a fost obturată / Prefectura Prahova a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Prefectura Prahova anunţă, joi, că a fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) care „confirmă starea potenţial generatoare de situaţie de urgenţă” în urma obturării unei galerii de acces de la Barajul Paltinu şi decide luarea de măsuri, transmite Agerpres.

Autorităţile susţin că este necesar să se realizeze urgent lucrări de deblocare, astfel încât să nu se ajungă în situaţia care ar putea fi afectată alimentarea cu apă pentru populaţie sau pentru cei din industrie.

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova ia act despre posibilitatea apariţiei unei situaţii de urgenţă, existând riscul de întrerupere a alimentării cu apă a populaţiei şi industriilor, care este asigurată exclusiv sau preponderent din acumularea Paltinu, prin staţia de tratare a apei Voila, la obiectivul baraj Paltinu – admisie galerie de acces GF2, ca urmare a obturării acesteia în urma incidentului produs în data de 17.06.2026”, se arată în hotărârea luată joi de CJSU Prahova.

În document se mai arată că riscul este unul real şi este necesară luarea de măsuri.

„Se confirmă starea potenţial generatoare de situaţie de urgenţă a evenimentului menţionat, fiind necesară intervenţia imediată pentru deblocarea accesului în galerie şi limitarea efectelor, în vederea menţinerii funcţiilor principale ale acumulării Paltinu, respectiv, alimentarea cu apă a populaţiei şi industriilor, atenuarea undelor de viitură şi apărarea împotriva inundaţiilor a zonelor din aval şi producerea de energie electrică. Pentru restabilirea stării de normalitate, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova va întreprinde toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor de urgenţă, necesare punerii în siguranţă a echipamentelor afectate”, se mai precizează în hotărârea CJSU Prahova.