Ce soluții propune candidatul PNL Ciprian Ciucu la traficul infernal din București/ ”E un mix de măsuri: pozitive, care să atragă către transportul în comun și măsuri negative, care să impună anumite limitări”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu pentru G4Media.ro că propune drept soluție la traficul infernal din București un pachet de măsuri care combină investiții în transport public, parcări Park&Ride, benzi dedicate, limitări punctuale și descurajarea mașinilor în centru. Ciucă a mai spus că respinge soluțiile simpliste de tipul „taxe de intrare” impuse fără studii. Candidatul PNL susține că urmărește să schimbe a comportamentul șoferilor, nu să blocheze orașul prin interdicții arbitrare. El mai spune că decizia referitoarea la eventuala taxare a celor care traversează orașul prin centru ”se ia de obicei pe baza unor studii”.

Dan Tăpălagă: Cu trafic prin centru sau fără trafic?

Ciprian Ciucu: Cu trafic diminuat prin centru. De exemplu, în loc ca Bulevardul Magheru să fie un tunel de tranzit care și poluează și otrăvește, să fie ca partea de nord a Ramblas din Barcelona.

Dan Tăpălagă: Dar cum veți face să nu mai ajungă mașinile prin Magheru?

Ciprian Ciucu: Prin proiecte de trafic, prin proiecte alternative. Deja a început, în sensul în care centura A0 deja preia o parte din trafic și nu mă ajunge în centru. Creșterea capacitii de transport public pe axa nord-sud. Deci sunt astfel de modele.

Dan Tăpălagă: Taxe pentru cei care vor să traverseze prin inima orașului?

Ciprian Ciucu: Pot să vă zic că aceste decizii se iau de obicei în baza unor studii. Și atunci când veți întreba un primar dacă o să pună o taxă și se ante-pronunță fără să aibă studii vorbește în necunoștință de cauză. Deci specializarea mea este să iau decizii folosind anumite instrumente de luarea deciziilor.

Ce pot să vă zic este că nu veți mai vedea în inelul principal, în zona centrală, mașini pe trotuar. Asta da, pentru că trebuie să avem o lege care să fie respectată. Am făcut acest lucru în Sectorul 6. E doar de bun simț. Haideți să civilizăm și noi, despre asta este vorba.

Cristian Pantazi: Dar interdicții de intrare sau taxe speciale pentru cei care vin din afara București—Ilfov?

Ciprian Ciucu: Subiectul e mort pentru că nu este constituțional. Deja avem o hotărâre în cazul barierei din Mamaia Constanța în era Mazăre.

Cristian Pantazi: Limitarea accesului cu mașina în centru?

Ciprian Ciucu: Sunt anumite zone care ar putea să devină zone ”free emission” zone. Dar e foarte important să nu omori zonele acelea, ele sunt destinații și oamenii trebuie să ajungă și cu mașina la acele destinații și atunci nu omori de tot zona pietonalizând de-a valma, ci gândești acele proiecte care să mute tranzitul în alte părți, dar să să fie destinații la care se poate ajunge și cu mașina.

Dan Tăpălagă: Una din cele mai mari probleme pe care le are Bucureștiul este traficul sufocant. E de la un an la altul mai rău. Și întrebarea e ce faceți concret pentru a limita numărul de mașini care intră în București? Știu că am mai discutat asta, dar n-a rămas clar pentru cei care ne ascultă ce face candidatul Ciprian Ciucu să nu mai avem această problemă. Lozinci am auzit și de la ceilalți candidați, sau soluții pe termen lung. Dar soluțiile pe termen scurt ele se reduc de fiecare dată la o interdicție care trebuie impusă prin forța legii, cum a fost, de pildă, cu parcările în București.

Ciprian Ciucu: Este un mix de măsuri. E nevoie de un set de măsuri care înseamnă măsuri pozitive care să atragă către transportul în comun și măsuri negative care să impună motivație negativă, care să impună anumite limitări. Și aici o să am nevoie cel puțin 3 minute ca să explic.

În primul rând putem limita traficul care vine din afara Bucureștiului, care este semnificativ, făcând parcări de tip park-n-ride în afara orașului. Omul vine din Săftica sau vine din Cernica și își lasă mașina aceea în acea parcare, cu un abonament cu o singură cartelă, se urcă și în parcare, se urcă și în autobuz. Ai nevoie să faci benzi dedicate până la acele tipuri de parcări și garantezi omului că ajunge în centru nu într-o oră, ci în 20, 25 de minute.

Trebuie să fie la timp, trebuie să fie predictibil, trebuie să fie curat, trebuie să fie sigur, deci trebuie să investești în capacitatea de transport. Dacă faci bandă dedicată și nu investești în capacitate de transport… Obiectivul politicii nu este să vii cu măsuri pentru a lărgi traficul cu auto individual. Asta înseamnă penetrații, poduri, pasaje și așa mai departe. Obiectivul politicii este schimbarea comportamentului de mobilitate al oamenilor, de pe automobile individuale către transport în comun. Deci, continuând măsurile de a investi în flotă, în tramvaie în special, dar și în autobuze cu benzi dedicate, poți să vii cu un prim set de măsuri pozitive care să schimbe tipul de comportament.

După ce ai investit în flotă, după ce ai făcut aceste benzi dedicate și aceste tipuri de parcări park and ride în afara Bucureștiului, va trebui să vii și cu niște măsuri negative. În sensul că nu mai parchează nimeni pe trotuar în centru. Așa cum am zis, mie mi se pare incredibil că în București se întâmplă. Duceți-vă în Paris sau oricare altă capitală europeană și n-o să vedeți că sunt mașini parcate pe trotuar.

Încă o măsură: în centru cel puțin nu se mai parchează gratis la bordură. Este o măsură care se întâmplă orice capitală civilizată.

În ceea ce privește transportul într-un mediu urban mare și dens, cum este Bucureștiul, metroul este esențial pentru că are capacitate de transport foarte mare. Vor trebui ca să continue investițiile în Magistrala 5 care să meargă către Sectoarele 2 și 3.

Și evident sisteme de mobilitate care să lege pe ideea de last mile, sau ultimul kilometru, gurile de metrou cu principalele puncte de preluare a cetățenilor cu biciclete sau alte tipuri de transport, biciclete în special. Eu am făcut foarte multe parcări de biciclete pentru oamenii care stau la bloc, cum stau și eu, și n-au loc să țină bicicleta în casă. Lângă bloc faci o astfel de parcare de biciclete și pornești cu bicicleta până la metrou ca să nu mai faci foarte mult timp pe jos. Deci sunt astfel de măsuri foarte bine gândite, testate, elaborate.