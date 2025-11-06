Grupul MOL solicită introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate: ”Povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor pun în pericol prosperitatea pe termen lung a Europei”

Grupul MOL atrage atenţia asupra faptului că povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor, combinate cu pieţele tot mai fragmentate pun în pericol prosperitatea pe termen lung a Europei. Compania susţine introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate, care să servească drept reper pentru politici industriale coerente şi aplicabile la nivelul Uniunii Europene, transmite News.ro.

György Bacsa, chief strategic officer al Grupului MOL, a declarat că Europa trebuie să depăşească faza discuţiilor şi să adopte măsuri concrete pentru a proteja baza sa industrială.

”Bateria industrială a Europei încă funcţionează, dar avem nevoie de tensiunea potrivită pentru a o reîncărca. Acest lucru înseamnă politici mai inteligente, decizii mai rapide şi sprijin coordonat pentru a oferi producătorilor europeni şanse reale de a concura la nivel global”, a spus el la recepția anuală a Grupului MOL de la Bruxelles.

Grupul MOL susţine necesitatea adoptării unui Nivel Minim European de Competitivitate, adică un cadru comun care să ofere politici industriale europene clare, bazate pe principii stabile. Propunerea promovează o abordare economică care pune creşterea şi industria în centrul atenţiei.

”Europa are nevoie de reguli practice şi previzibile, de energie şi materii prime sigure şi accesibile, precum şi de un mediu de afaceri în care companiile să poată investi şi concura în condiţii corecte”, menţionează compania.

De asemenea, este esenţială reducerea birocraţiei şi a fiscalităţii, sprijinirea şi protejarea producătorilor europeni şi alinierea obiectivelor industriale cu cele climatice, în concordanţă cu realităţile globale.

”Nivelul Minim European de Competitivitate stabileşte nouă criterii cheie care, împreună, ar putea constitui baza strategiei industriale pe termen lung a Europei:



Obiectivul fundamental al oricărei politici economice trebuie să fie creşterea economică determinată de performanţele financiare solide ale sectorului corporativ. Înainte de punerea în aplicare a oricărei măsuri de reglementare de sus în jos este necesară o analiză detaliată a fezabilităţii (economice, sociale, tehnologice). Securitatea aprovizionării zilnice cu energie, materii prime şi materiale cheie trebuie tratată ca o prioritate absolută. Costurile energiei, birocraţia şi fiscalitatea trebuie reduse. Ecosistemele complexe şi lanţurile valorice ar trebui să fie în centrul atenţiei autorităţilor de reglementare, în loc să se acorde sprijin doar anumitor domenii. Este nevoie de sprijin pentru investiţii în tehnologii şi inovaţii cheie. Avem nevoie de o infrastructură proprie puternică şi independentă în domeniul rafinăriilor şi al produselor chimice. Trebuie să protejăm producătorii europeni, iar subvenţiile ar trebui direcţionate către programul „Made in Europe”. Avem nevoie de mai mulţi aliaţi: măsurile internaţionale privind politica climatică trebuie integrate într-o măsură mult mai mare în politica UE şi trebuie să facem faţă realităţii globale. Avem nevoie de obiective realiste şi flexibile, bazate pe studii de caz şi specificul regional”, arată MOL.

György Bacsa a subliniat că prosperitatea şi independenţa Europei depind de o bază industrială puternică şi de o colaborare mai strânsă între decidenţii politici şi mediul de afaceri.

”O Europă puternică are nevoie de o industrie puternică. Nu este doar o chestiune economică; este vorba despre protejarea capacităţii Europei de a-şi modela propriul viitor”, spune el.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 9 ţări. MOL se angajează să devină neutru din punct de vedere la emisiilor nete de carbon până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală şi de Est.