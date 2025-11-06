G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aflat la putere de peste 20 de ani, Erdogan a depus două…

Foto: Facebook Recep Tayyip Erdogan

Aflat la putere de peste 20 de ani, Erdogan a depus două plângeri împotriva opoziţiei din Turcia, pentru „ultraj și prejudiciu moral”

Articole6 Noi • 103 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus două plângeri împotriva liderului principalului partid de opoziţie, pentru „ultraj” şi „prejudiciu moral”, a anunţat joi avocatul şefului statului, informează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aceste două plângeri, la tribunalul din Ankara, sunt însoţite de o cerere de despăgubiri de 500.000 de lire turce (aproape 10.300 de euro), a precizat pe reţeaua socială X avocatul Huseyin Aydin.

Avocatul îi reproşează preşedintelui CHP (social-democrat) că a făcut „declaraţii nepotrivite şi acuzaţii lipsite de fundament la adresa preşedintelui nostru”.

Adresându-se miercuri seara susţinătorilor CHP într-un district de la periferia Istanbulului, şeful principalului partid de opoziţie, Özgür Özel, a acuzat autorităţile că împiedică afişarea de postere ale primarului întemniţat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

„Le este teamă de imaginea lui. Nu devii erou atacându-i imaginea sau familia”, a declarat el cu privire la edil, arestat pe 19 martie şi deţinut pentru „corupţie”, acuzaţii respinse de acesta.

„Ţine-i sub control pe cei care sunt la ordinele tale şi pe câinii tăi care ne deranjează”, a declarat Özgür Özel, adresându-se preşedintelui turc.

Imamoglu este principalul rival al lui Erdogan pentru viitoarele alegeri prezidenţiale.

Potrivit avocatului preşedintelui, „o plângere pentru prejudiciu moral în valoare de 500.000 lire turceşti a fost depusă la tribunalul civil al primei instanţe din Ankara” şi „o plângere penală pentru ultraj la adresa preşedintelui a fost de asemenea depusă la parchetul din Ankara”.

Erdogan a depus o plângere similară anul trecut, pe 1 noiembrie 2025, împotriva primarului Istanbulului, pentru insultă şi defăimare în timpul unei manifestaţii.

Lui Imamoglu i se reproşa atunci că a făcut „acuzaţii nefondate, în special de defăimare, care au încălcat drepturile lui Erdogan” şi că „a acţionat cu scopul de a-l umili pe preşedinte în public”.

Primarul Istanbulului este copleşit de proceduri juridice şi reclamaţii: în afară de cele pentru corupţie, defăimare şi insultă la adresa preşedintelui, el a fost acuzat recent de spionaj.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

PKK anunţă că-şi retrage forţele din Turcia către nordul Irakului

Articole26 Oct • 908 vizualizări
0 comentarii

Președintele sârb critică Turcia pentru vânzarea de arme către Kosovo / Turcia a fost printre primele țări care au recunoscut declarația de independență a Kosovo față de Serbia din 2008

Articole8 Oct 2025 • 465 vizualizări
0 comentarii

Erdogan îl felicită pe Macron pentru recunoaşterea Palestinei / Adjunctul ministrului turc de Externe participă luni şi marţi la conferinţa ONU de la New York privind relansarea soluţiei cu două state

Articole27 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.