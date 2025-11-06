A câștigat 2 miliarde de dolari anticipând criza subprime: Michael Burry pariază de data aceasta peste 1 miliard de dolari pe o cădere violentă a AI (inclusiv Nvidia)

Michael Burry, omul care a pariat pe căderea pieței imobiliare americane și a inspirat filmul The Big Short, a făcut un nou pariu în 2025. De data aceasta, americanul care a obținut 2 miliarde de dolari profit din criza subprime a identificat o nouă bulă: cea a IA, scrie BFM TV.

Pentru prima dată din 2023, el a publicat un mesaj criptic pe X, însoțit de o imagine a personajului său, interpretat de Christian Bale, în filmul lansat în 2015.

„Uneori observăm bule. Uneori este posibil să acționăm. Uneori, singura strategie câștigătoare este să nu participi.”

Un mesaj care trebuie corelat cu comunicatul fondului său, Scion Asset Management, care a dezvăluit că a plasat opțiuni put – pariuri pe faptul că prețul unei companii va scădea – pe Nvidia și Palantir. Fondul a pariat în special 187,6 milioane de dolari pe prăbușirea primei companii și 912 milioane pe a doua.

„Sperăm să îi sărăcim”

Alegeri surprinzătoare, având în vedere că Nvidia a devenit prima companie din istorie care a atins 5.000 de miliarde de capitalizare bursieră, iar Palantir a anunțat o creștere a cifrei de afaceri cu 63% față de anul precedent. Dar Burry vede în acești doi lideri ai inteligenței artificiale simbolul unei bule gata să explodeze.

Pariul traderului nu îngrijorează liderii din sector. Trebuie menționat și faptul că managerul nu a dat întotdeauna sfaturi excelente pe piețe de la începutul celebrității sale în 2007. De exemplu, în 2023, el a pariat pe o scădere masivă a pieței bursiere americane, în timp ce S&P 500 a încheiat în cele din urmă anul cu o creștere de 24%.

„Când aud că se „sortează” ceea ce consider a fi cea mai importantă companie din Statele Unite, ba chiar din lume, este pur și simplu super motivant. Sperăm să-i sărăcim”, a asigurat Alex Karp, CEO al Palantir, pentru CNBC, înainte de a-i numi „nebuni” pe cei care pariază împotriva companiei sale.

Cu toate acestea, mai multe semne recente au stârnit îngrijorări cu privire la un potențial colaps al pieței AI. Faptul că mai mult de jumătate din cifra de afaceri a Nvidia provine de la patru companii – Google, Amazon, Meta, Microsoft – este îngrijorător, la fel ca și scepticismul unor investitori cu privire la capacitatea IA de a menține un ritm de creștere care să țină pasul cu ritmul investițiilor.

AI a înregistrat deja o scădere pe piețele asiatice

Vocile se ridică și în rândul factorilor de decizie. După luni de investiții în aceste companii, directorii executivi ai Goldman Sachs, Morgan Stanley și Capital Group au constatat că o scădere de 10-20% a acțiunilor AI este posibilă, ba chiar „de dorit” pentru a „elimina excesele”.

Piețele asiatice au înregistrat, de asemenea, fluctuații în sectorul tehnologic miercuri. În Japonia, indicele Nikkei a scăzut cu 2,5%, în timp ce indicele coreean Kospi a pierdut 2,9% miercuri. Vina o poartă titlurile legate de AI, care au o pondere foarte mare în acești indici și ale căror variații afectează performanța globală a indicelui.

Suficient pentru ca Deutsche Bank să declare că există „un număr tot mai mare de observatori care se întreabă dacă nu suntem în pragul unei corecții bursiere”. Și în pragul spargerii unei bule, prevăzută din nou de Michael Burry.