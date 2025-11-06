Uniunea Europeană avertizează că platformele digitale nu trebuie să permită vânzarea de produse cu caracter pornografic sau arme / Blocul comunitar vizează vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein

Uniunea Europeană a transmis joi că împărtăşeşte îngrijorările exprimate de Franţa în legătură cu vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein, dând asigurări că tratează ”foarte serios” această chestiune şi nu va ezita să ia măsuri dacă va fi necesar, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

”Vânzarea de păpuşi cu caracter pedopornografic este un motiv extrem de îngrijorător. Nu vrem să vedem aceste produse (propuse spre vânzare) pentru concetăţenii noştri în Europa”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

El a confirmat că UE a primit scrisoarea Franţei în care se solicita luarea de măsuri, adăugând că o platformă care permite conţinut pornografic sau vânzarea de arme încalcă legislaţia UE şi că acest lucru ar putea determina Comisia Europeană să treacă la următorii paşi.

Întrebat despre posibilitatea ca Europa să blocheze platforma chineză, purtătorul de cuvânt a subliniat că, potrivit reglementării privind serviciile digitale (DSA, Digital Services Act), o asemenea măsură i-ar reveni statului membru unde este stabilită platforma (în acest caz Irlanda, unde Shein şi-a deschis sediul european).

El a precizat că o asemenea măsură nu va putea fi luată decât ca ultimă soluţie, dacă s-ar adeveri un ”risc sistemic” pentru consumatorii europeni .

Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen, urmează să discute joi după-amiază despre acest dosar cu ministra franceză a digitalizării, Anne Le Henanff.

În aprilie 2024, Comisia Europeană a clasat Shein drept ”o platformă online foarte mare”, ceea ce i-a permis să exercite un control consolidat în virtutea DSA.

În februarie acest an, executivul UE a deschis o anchetă contra platformei chineze, bănuită că nu luptă suficient î mpotriva vânzării de produse ilegale.