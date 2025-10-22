G4Media.ro
Un nou arhiepiscop major al bisericii greco-catolice din România va fi ales la Roma, după decesul cardinalului Mureșan

22 Oct

Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, administrator al Bisericii Greco-Catolice din România, a convocat pentru perioada 2-6 noiembrie 2025 sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea alegerii noului Arhiepiscop Major, scaun rămas vacant după decesul Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

Cu acordul Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, Prefectul Dicasterului pentru Bisericile Orientale, sesiunea sinodală se va desfășura la Roma și va fi găzduită la Colegiul Pontifical Pio Romeno, anunță Biserica Română Unită.

În zilele de 3 și 4 noiembrie 2025, episcopii membri ai Sinodului vor participa la două zile de reculegeri spirituale, meditațiile fiind ținute de preotul Rinaldo Iacopino, părintele spiritual al Colegiului.

Marți, 4 noiembrie 2025 se va celebra Sfânta Liturghie Arhierească urmată de rânduiala Parastasului, la împlinirea celor 40 de zile de la trecerea în neființă a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

Președintele Nicușor Dan, despre cardinalul Lucian Mureșan: Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România

